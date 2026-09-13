El Bernabéu empieza a desconfiar del 'efecto Mourinho'

El marcador del Estadio Santiago Bernabéu reflejaba un contundente 4-1 al sonar el pitido final, pero la atmósfera en Chamartín distaba mucho de ser una fiesta. Los silbidos con los que un sector de la afición despidió a los jugadores confirmaba que entre el madridismo hay quien desconfía del 'efecto José Mourinho' buscado por Florentino Pérez. El presidente quiere que Mou reactive un vestuario rearmado con nuevas y rutilantes estrellas, pero que careció de un impulso común en las últimas temporadas. Y, al mismo tiempo, espera que neutralice a un Barça que al otro lado del Puente Aéreo brilla porque el equipo de Hansi Flick muestra tanta o más eficacia que el Real Madrid, pero con un fútbol más brillante.

Un repaso al impresionante historial del técnico portugués, desde su lejano debut en los banquillos al frente de la UD Leiria en el 2000, pasando por sus proyectos al frente del Oporto, el Chelsea, el Inter, el Manchester United, la Roma, el Tottenham, el Fenerbahçe, el Benfica... demuestran a las claras que, con independencia de la plantilla y el club, desde el primer día aplica su método: ser eficaz por encima de cualquier otra cosa. El buen juego puede llegar, pero mientras tanto hay que sumar puntos. Este criterio es más sencillo de aplicar cuando cuentas con Mbappé, Vinicius o Bellingham.

'No' si el Barça va bien

Sin embargo, el Bernabéu (o al menos una parte) le envió un mensaje claro: no basta ganar cuando a 600 kilómetros de distancia el rival deslumbra. A expensas de lo que logre el Barça en el Ciutat de València este domingo, el Real Madrid cierra las primeras cinco jornadas de LaLiga 2026/27 con 4 victorias y 1 derrota. Son 12 puntos de 15 posibles que calcan al milímetro la efectividad histórica del luso en sus estrenos.

Sin embargo, más allá de esas cifras y del posible 15 puntos de 15 del Barça si gana al Levante, los brotes verdes de Arda Güler parecen no compensar las dudas con Yan Diomande, por ejemplo; y el buen juego del primer tiempo no aplaca los nervios por la caída de tensión del segundo tiempo, con un equipo apalancado una vez más en la gran actuación de Thibaut Courtois. "Describiría el partido como un asunto de 45 minutos", resumió Mourinho su defensa del equipo. "En 45 minutos estaba terminado. Sabía que el equipo no tenía la fuerza física ni mental para jugar la segunda parte igual. Prácticamente todos cometieron errores en la construcción, les costó presionar... Yo ya lo sabía. Esperaba que fuera así". ¿Suficiente?

Los tests del Metropolitano y el Camp Nou

Es obvio que Mourinho mantiene el crédito intacto, al menos hasta que lleguen duelos de calado como el derbi frente al Atlético del 20 de septiembre en el Metropolitano o el clásico del Spotify Camp Nou del 25 de octubre. El portugués defiende la pegada demoledora de su equipo y justifica la falta de fútbol (y de físico en las segundas partes) con la falta de tiempo para armar su equipo. "Estamos en construcción", afirma José, al mismo tiempo que destaca que Kylian Mbappé y Vinícius Júnior ahora también se sacrifican en defensa.

Otro 'check' en las tareas que el encomendó Florentino, recuperar y proteger a sus figuras predilectas: "Vinícius es un árbol cargado de frutos. Y la gente le tira piedras porque quiere esos frutos. El que da todo por esta camiseta siempre me tendrá de su lado". Y defiende sus rotaciones y el hecho de que, finalmente tuviera que dar minutos a un Diomandé al que, obviamente no considera preparado para ser titular en el Real Madrid. "Estoy un poco viejo para sentir presión por poner a un jugador", zanjó la cuestión.

El balance se matiza con las odiosas comparaciones: las estadísticas dicen que Raphinha (6) marca tantos goles como Kylian y Gordon (4) da tantas o más asistencias que Vinicius (3), mientras que Fermín López está en modo futbolista total con 4 dianas y 2 asistencias. Pero además, Cubarsí está imperial en defensa, Rodri ya manda en el mediocampo...

Aunque por el momento Mourinho apenas ha mostrado su lado más oscuro -tras la derrota frente al Betis hizo una primera crítica a los árbitros- está por ver cómo resisten el paso del tiempo y de los rivales su socarronería y sus maneras de viejo lobo de mar.

Pese a la inversión millonaria, Rodri acabó en el Barça y el nuevo Real Madrid por el momento es el de siempre; demoledor en las áreas pero sin juego en el centro del campo, cuando las cosas van bien. Insulso y sin nervio cuando se le agotan las baterías. Para José, por ahora es suficiente. Veremos si también lo es para el madridismo.