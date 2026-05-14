Tensión en el Bernabéu: Florentino discutiendo en la grada y Mbappé y Vinicius señalados

El partido del Real Madrid frente al Real Oviedo tenía pocos alicientes deportivos. Sin embargo, la expectación en torno a la reacción del Santiago Bernabéu no había dejado de crecer en las últimas semanas. El caso Mbappé, la pelea entre Tchouameni y Fede Valverde y la polémica rueda de prensa de Florentino Pérez elevaron la tensión y provocaron muchas especulaciones en torno a la reacción que tendría la afición este jueves.

La cosa empezó a calentarse con la llegada del autobús del equipo al Santiago Bernabéu, poco antes de las 20:00 horas. En ese momento se produjeron los primeros pitos contra los futbolistas, si bien no fue algo generalizado entre la afición blanca.

El enfado con los futbolistas continuó dentro del estadio. Los aficionados presentes en el campo cuando los equipos salieron a calentar aplaudieron a los futbolistas del Real Oviedo y pitaron a los del Real Madrid. Una declaración de intenciones por parte del Bernabéu.

El momento más esperado, sin embargo, estaba previsto cuando los nombres de los jugadores fueran anunciados por la megafonía. A pesar de que el club puso la música muy alta, hubo jugadores claramente señalados por la afición, incluyendo a Álvaro Carreras, Eduardo Camavinga, Vinicius Jr y Mbappé, que se llevó la mayor pitada junto al brasileño. Durante el encuentro, el '7' madridista centró la mayoría de las protestas, con silbidos en la grada cada vez que tocaba la pelota.

El Bernabéu mostró un aspecto muy triste, con la peor entrada que se recuerda en mucho tiempo, pero pese a todo los que asistieron al estadio quisieron mostrar su descontento con las dos estrellas del equipo. Justo antes de empezar el partido, tuvo lugar la imagen más llamativa, con Florentino Pérez de pie, fuera de su asiento y discutiendo con algunos aficionados que estaban justo delante mientras hacía gestos de incomprensión.

Los de seguridad del Bernabéu quitando una pancarta en contra de Florentino / DAZN

La tensión estuvo vigente después del pitido inicial. En los primeros minutos, se mostraron dos pancartas en sectores diferentes. Una que ponía "Florentino, vete ya" y otra que ponía "Florentino culpable". La seguridad del estadio les arrebató de las manos las pancartas a los aficionados e incluso se llegó a encarar con algunos de ellos.

Antes del partido, los ultras del conjunto blanco exhibieron pancartas en contra de Florentino Pérez y Anas Laghrari, uno de sus hombres más cercano. En dichos carteles se criticaba al presidente de la entidad madridista por su apoyo al Barça y por haber "arruinado" y "robado" el club, según los encargados de la protesta.

Cabe recordar que el máximo mandatario del Real Madrid mencionó a este grupo como uno de los principales enemigos del club durante su polémica rueda de prensa frente a los medios, en la que se atrevió a meterles en el mismo saco que a la prensa y los socios que revendían sus abonos. Todos ellos señalados como enemigos de la institución blanca.