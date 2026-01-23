El Bernabéu es un desconcierto

La remodelación del Bernabéu es la obra magna de Florentino Pérez. Un nuevo estadio que sostenga el modelo de negocio de un club que va camino de un cambio estatutario. Sin embargo, el centro de operaciones del Real Madrid no ha dejado de acumular luces y sombras desde que en 2014 el máximo mandatario del equipo mostrase un proyecto que iba a costar inicialmente 400 millones. La cuenta va ya camino de los 1.400 millones sin haber sacado todo su potencial.

José Ángel Sánchez, al borde del banquillo

Tal y como avanzó 'El Confidencial', el Real Madrid ha sufrido un nuevo revés judicial por culpa de sus acciones en el Bernabéu. La magistrada Mónica Aguirre de la Cuesta, del juzgado de instrucción número 53 de Madrid, dictó el jueves un auto de transformación en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento, según el diario), para dejar listo para juicio el caso por los conciertos del estadio.

Más pitos que aplausos en el Bernabéu en la salida de los jugadores del Real Madrid / Denís Iglesias

La decisión supone una segunda gran victoria judicial para los vecinos de Chamartín, donde se sitúa el campo que empezó a hacer conciertos sin tener los permisos debidos. Ahora, va camino de protagonizar una imagen como sería de ver sentado en el banquillo a José Ángel Sánchez, director general del club y mano derecha de Florentino. El Real Madrid tiene hasta cinco días para un recurso de apelación directa.

El primer triunfo de los vecinos organizados llegó cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avaló anular la concesión de los dos aparcamientos que el Real Madrid quería construir en el Paseo de la Castellana y en la calle Padre Damián, dos de las que encuadran el recinto donde está situado el Bernabéu. El Ayuntamiento de Madrid acató la decisión mientras que el club hizo un recurso de casación.

La reforma de aislamiento no omite el error

La situación ha provocado un daño contra la planificación de un Real Madrid que ha tenido que darle la vuelta a su programa de actividades después de que en septiembre de 2014 se hiciese oficial la suspensión de los conciertos ya programados. La previsión de la entidad era generar, de media, 300.000 euros por evento, un coste que vendría de la cesión del estadio, además de entradas de todo tipo.

Cabe recordar en este punto que el Real Madrid tiene un acuerdo con la empresa Legends para la explotación comercial del estadio. Acuerdo de 360 millones a 20 años. En noviembre de 2024, durante la asamblea general, Florentino quiso restarle importancia al agujero que había generado el revés judicial, cuantificado en ese momento en un 1% del presupuesto anual.

Sin embargo, ante los socios quedó evidenciado el problema de reputación de marga e imagen que produjo una decisión que ha intentado corregir sin éxito. Aunque el Real Madrid, tal y como informó SPORT, ha estado trabajando con empresas como Jansen para reforzar el aislamiento acústico del Bernabéu, los hechos que serán juzgados aluden a un incumplimiento de la normativa medioambiental y de ruidos.

La final del Mundial 2030 como telón de fondo

La misma que sigue vigente, a pesar de los mensajes públicos de las autoridades municipales y autonómicas por encontrar un nuevo marco de entendimiento que permitiese al Real Madrid explotar el Bernabéu. Un estadio situado en el corazón de la ciudad, con todo lo bueno y malo que tiene esta situación privilegiada. El gran beneficiado de esta situación ha sido su 'rival' en la ciudad, el Atlético.

SPORT está en el Metropolitano para seguir de cerca el entreno de los Miami Dolphins / Nil Jaimejuan

El trasvase más sonado es el serial de conciertos de Bad Bunny, quien ofrecerá en el Metropolitano 10 conciertos durante 2026. Incluso en escenarios favorables, como el de la NFL, que eligió el Bernabéu para su desembarco en España, el Atlético ha 'rascado' negocio, siendo la sede de los Miami Dolphins. Igualmente con el GP de Fórmula 1 que discurrirá por los aledaños de Valdebebas y del que los rojiblancos son 'Local Event Supporter'. Una guerra de posicionamiento con un objetivo mayor de fondo.

El Bernabéu lucha, y es considerado favorito, para acogerla final del Mundial 2030. Con todo, este revés judicial anuncia complicaciones, porque afecta directamente a la organización de grandes eventos. Como lo fue el partido de la NFL o lo podría ser una homilía del Papa León XIV. Algo no confirmado oficialmente, como la lucha por ser el punto de un desenlace de la cita mundialista. Batalla para la que Marruecos ha tomado posiciones y donde Barcelona y el Camp Nou esperan su oportunidad.