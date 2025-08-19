El Bernabéu canta "'¡Franco, Franco, Franco!" para recibir a Mastantuono

Corría el minuto 65 del Real Madrid-Osasuna cuando Xabi Alonso hizo un gesto hacia los jugadores que calentaban. Llamó a Franco Mastantuono, presentado hace apenas unos días. Y cuando el Bernabéu se dio cuenta, no pudo reprimir su entusiasmo. Desde la Grada Fans, la grada popular que ocupa el espacio del que hace ya muchísimos años fue expulsado Ultras Sur, comenzó a corear "¡Franco, Franco, Franco!".

Resulta indiscutible la atracción que genera el adolescente argentino llegado de River Plate por 63 millones de euros. La ovación cuando ingresó al campo sustituyendo a Brahim, acompañado por un mito como Dani Carvajal, fue la más atronadora del estreno liguero en el Bernabéu.

Recibimiento de estrella

Desde la Grada Fans, también se animaron después con unos de los cánticos que le dedicaba la afición de River Plate. "Franco, Mastantuno, lorolo..." cantado con la música de Los Picapiedra. Una bienvenida de estrella para un jugador del que se espera mucho en el Real Madrid.

Para entonces, el Real Madrid ganaba el partido por 1-0. Un penalti cometido sobre Mbappé había sido transformado por el propio delantero francés, dando la ventaja al equipo blanco.