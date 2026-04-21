El Bernabéu se cansa del Madrid y señala a Vinicius y Carreras

Se esperaba una pitada de época en el Bernabéu y finalmente no fue tan así. La eliminación en la UEFA Champions League a manos del Bayern de Múnich dejó al Real Madrid sin opciones de ganar un título este curso, lo que supondría la segunda temporada en blanco. Algo inadmisible para la afición merengue, pero el equipo se salvó por una de las peores entradas de la historia del Bernabéu.

Tenía que ser un recibimiento muy hostil, pero pocos merengues se desplazaron al estadio un martes con la Liga medio perdida. Nunca se había visto así de vacío el estadio desde su reforma. De hecho, la mayoría de las personas presentes en el campo eran turistas que aprovecharon su estancia en Madrid para ir al partido. Eso sí, cuando arrancó el juego, el público se hizo oír.

Hubo dos grandes señalados por la grada: Carreras y Vinicius. Los dos más pitados con la pelota en juego. En cambio, antes del partido, la afición prefirió la indiferencia al ataque, algo que a veces es incluso peor. Mientras la megafonía del Bernabéu iba cantando los nombres, no se escuchaba prácticamente nada. Solo los tímidos silbidos a esos dos jugadores a los que culpan de la eliminación en el Allianz.

Cada vez que el brasileño tocó la pelota en los primeros minutos, escuchaba la música de viento de la afición. El más señalado con diferencia. Eso sí, el Alavés arrancó con dos arrancadas por banda derecha y la afición se lo hizo pagar a un Carreras que ha desaparecido inexplicablemente estas últimas semanas.

El único momento de conexión entre la grada y el césped fue cuando entraron los jugadores del Juvenil A del Madrid, que este pasado lunes ganaron la UEFA Youth League ante el Brujas. Otro de los motivos que enfada al Bernabéu es no confiar en la cantera con el gran número de jugadores interesantes que sacan cada año.

Eso sí, temiendo una pitada histórica, el Bernabéu puso la megafonía del estadio a todo trapo para intentar taparla en el momento de las alineaciones. Algo bastante habitual estos últimos dos años. No hizo mucha falta. Otra muestra más del estado anímico del madridismo: están cansados de las actuaciones de su equipo y ya ni se esfuerzan en castigarlos.