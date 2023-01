Benzema, señalado

Futbolísticamente no aparece y en el Real Madrid temen que su llama empiece a apagarse En el club blanco ya se arrepienten del error estratégico de hipotecar el futuro con Kylian Mbappé

La visita de la Real Sociedad al Santiago Bernabéu puso en evidencia más que nunca la ausencia futbolística de Karim Benzema. Hasta 20 ocasiones de gol generó el ataque del Real Madrid sin encontrar a a su '9' de referencia.

El flamante Balón de Oro lleva una temporada prácticamente desaparecido. Y no tanto por sus registros goleadores, ya que desde que se retomó la competición, tras el Mundial de Qatar, ha firmado siete de los once goles anotados por el conjunto blanco en los ocho partidos que se han disputado. Su asuencia se nota en su participación en el juego. Benzema ha pasado de generar fútbol sin marcar a marcar sin generar fútbol y eso lo nota un Real Madrid que se había acostumbrado a que el francés se pusiera el equipo a la espalda y sacara las castañas del fuego.

Contra la Real Sociedad se vio al Benzema más gris. Lejos del área, perdiendo balones e incapaz de asociarse con sus compañeros de vanguardia. Una tónica que se viene repitiendo desde que empezó el curso. Los problemas físicos que le lastraron en el inicio de campaña escondieron una realidad: a sus 35 años, la llama de Benzema empieza a acabarse. Y eso es un miedo que aterroriza a las altas instancias madridistas y evidencia el error estratégico de haber hipotecado el futuro al frustrado fichaje de Kylian Mbappé.

En el seno del club blanco hay voces que se arrepienten de no haber apostado por un '9' para dar el relevo a un Benzema que parece haber iniciado el declive de su carrera. El 'no' en el último momento de Mbappé dejó al Real Madrid sin capacidad de respuesta y con un problema encima: el francés no tiene recambio. Y el equipo lo ha notado en los partidos importantes, especialmente en esa final de la Supercopa de España que ha dejado huella por la superioridad manifiesta mostrada por el Barça.

Con el Barça a cinco puntos en la Liga, el Mundial de Clubs a la vuelta de la esquina y los octavos de final de la Champions League con el Liverpool en el horizonte, preocupa que Benzema no alcance el nivel futbolístico que la pasada temporada permitió al Real Madrid conquistar la Liga y la Champions League.