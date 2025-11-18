Benzema señala uno de los problemas del Real Madrid: "Mbappé tiene que combinar con Vinícius. Él solo no puede"

Karim Benzema se convirtió en algo más que un goleador en el Real Madrid, un icono que mezcló la creación con la finalización. Una 9 más 10 que ha tenido el Real Madrid, o el 10 más 9. El Balón de oro en 2022 ha analizado la actualidad del conjunto blanco desde Arabia en una entrevista concedida al diario AS en la que habla de Mbappé, de Xabi, de Vinícius, de su futuro...

Benzema se ve jugando un par de años más al fútbol, como mínimo. "Estoy muy bien aquí. Me dan mucho cariño, jugadores, afición, entrenador, gente que trabaja aquí… Se acerca el fin del contrato aquí, es cierto. Aún no puedo decir si me voy a quedar o me voy a ir, depende de muchas cosas. En diciembre cumpliré 38 años. Me veo dos años más en el fútbol. Físicamente estoy bien, trabajo mucho y tengo fútbol, a mí me gusta el fútbol, disfruto. A ver qué pasa, qué piensa el club. Me gusta hablar cara a cara y ver lo que piensan. Lo mejor para mí es continuar aquí, pero también no solo seguir por seguir un año o dos. Creo que el nivel del fútbol en el campeonato cada vez es mejor. Desde hace tres años estoy aquí, cada vez es mejor y sigue subiendo. Es cierto que tengo cosas de Europa, pero tengo que mirar todo, elegir bien y ver dónde me siento bien, sin olvidar que aquí me siento bien y recibo el cariño de todos. Ya veremos. Ellos me piden cosas y yo les doy cosas. Todo está al cincuenta por ciento, pero hay cosas. No voy a dejar el fútbol ni de competir en seis meses".

La sintonía Mbappé-Vinícius

El delantero también ha hablado de la situación del Real Madrid y del magnífico arranque de temporada de su compatriota Kylian Mbappé: "Está mucho mejor; lo de marcar goles no es una novedad para él. En el PSG lo hacía y en el Real Madrid va a meter goles, muchos más. Habrá partidos en los que Mbappé no va a tocar balón. Lo que esperamos de Kylian es que cuando tenga una, la meta. El Real Madrid es así. El Real Madrid lo necesita mucho y hay partidos en el que hay que meter gol como ante el Atlético de Madrid, el Liverpool… Son equipos que se meten atrás y tiene que aparecer, trabajar esas situaciones."

Karim, sin embargo, apunta también algo que ha generado controversia en el juego del equipo: la sintonía entre Mbappé y Vinícius: "Kylian tiene que combinar con Vinicius. El Real Madrid espera a Mbappé para estos momentos, para traer la Champions. Creo que él lo puede hacer con los otros jugadores. Él solo no puede. Necesita a Vinicius, a otros jugadores… es así. Creo que Vinicius, Mbappé, Rodrygo aunque no juega mucho, Bellingham… ellos tienen que hablar. Uno está para meter goles, otro para dar asistencias, no vamos a decirle a Bellingham que meta goles porque para eso está Mbappé, ni a él que sea el número 10 porque ese es Bellingham. Tienen que hablar. Está mejor, pero tiene que focalizar más en estos momentos en el que el Real Madrid le necesita porque tiene todo para hacerlo".

El francés también ha tenido palabras de elogio para el que fuera su compañero y hoy ocupa el banquillo del Real Madrid, Xabi Alonso: "Recuerdo cuando jugábamos juntos y es igual ahora como entrenador. Presión, pases verticales… Un juego que a mí me gusta. Lleva solo seis meses y lo está haciendo muy bien. Tiempo".