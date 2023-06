Benzema responde sobre su futuro en el Real Madrid

El delantero blanco ha hablado sobre su futuro durante la entrega del 'MARCA Leyenda' "¿Por qué tengo que hablar sobre mi futuro si estoy en el Madrid?", aseguró el francés

Karim Benzema, de momento, echa balones fuera cuando le preguntan sobre su futuro más inmediato. En las últimas horas han aparecido un sinfín de informaciones que apuntaban a la marcha del francés en dirección a Arabia Saudí una vez finalizara la temporada, pero para el '9' blanco tan solo se trata de "internet y no de la realidad".

Hasta el momento, Benzema no ha pensado en una posible marcha del conjunto blanco. Al menos así lo ha asegurado en la ceremonia de entrega del premio 'MARCA Leyenda', donde al galo le han preguntado por esos rumores de salida al final de esta temporada. El francés no va a soltar prenda hasta que finalice la temporada. Sigue centrado en acabar la campaña con el Real Madrid y no se plantea de momento nada.

"¿Quedarme o dejar el Ream Madrid? De momento estoy aquí y el sábado tenemos partido. ¿Hablar con los aficionados del Madrid? ¿Sobre qué? Por qué hablar de mi futuro si estoy en el Real Madrid... Si hay gente hablando sobre mi futuro es solo Internet, y la realidad no es Internet", indicó Benzema en la gala.

En Madrid, las informaciones aseguran que Karim Benzema está muy cerca de aceptar la propuesta de Arabia Saudí para iniciar de esta forma una retirada dorada. En el club blanco lo ha ganado absolutamente todo y la propuesta saudí, en lo económico, es más que suculenta. Veremos qué decide.