¡Benzema medita marcharse del Madrid!

El delantero, cerca de aceptar una propuesta de Arabia Saudí El club blanco le da por renovado, pero no le retendrá si el francés decide irse

Karim Benzema podría salir del Madrid de forma sorpresiva. El delantero francés estaría meditando muy seriamente jugar la próxima temporada en Arabia Saudí y ha comunicado sus dudas al club blanco. Según 'As', Benzema ha dado traslado de una propuesta de unos 200 millones de euros para dos temporadas dejando la puerta abierta a su marcha. En el Madrid lo dan por renovado pero tampoco quieren retener un futbolista a disgusto por lo que todo queda muy abierto.

La oferta saudí por Benzema viene de lejos, pero el francés no ha comenzado a dudar hasta ahora, cuando parece que los árabes van a ser capaces de firmar a otras grandes estrellas mundiales a parte de Cristiano Ronaldo. La Liga saudí puede convertirse en más atractiva y eso habría hecho recapacitar al francés. El Madrid tiene claro que Benzema está renovado de facto al ganar el Balón de Oro, ya que su contrato estipulaba que con el trofeo se ampliaba una temporada más.

Benzema tomará la decisión final en los próximos días, justo al acabar el campeonato de liga. No quiere dilaciones y hablará claro dada su buena relación con Florentino Pérez. En el Madrid están convencidos de que podrán retenerle una temporada más, pero no habrá mejora de contrato ni nada por el estilo. Si es por dinero queda claro que el delantero galo partirá a Arabia, aunque no ha firmado nada por ahora.

La posible marcha de Benzema a Arabia Saudí obligaría al Madrid a firmar a un delantero de primerísimo nivel, algo complicado en este mercado de verano. El club blanco sí que tiene avanzada la llegada de un '9' suplente que permita dar descanso a Benzema y el elegido sería Joselu tras el descenso del Espanyol.