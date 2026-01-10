Benzema, espectador de lujo en la final de la Supercopa

Karim Benzema tiene la intención de desplazarse hasta Yeda para ver la final de la Supercopa de España entre el Barcelona y el Real Madrid. El delantero francés no quiere dejar escapar la ocasión de ver a su ex equipo y estar un rato con sus excompañeros, incluido Xabi Alonso, con el que compartió vestuario en el equipo madridista.

El francés abandonó el Real Madrid en 2023 después de catorce temporadas defendiendo su camiseta para acabar convirtiéndose en capitán y referente del equipo. Marcó 354 goles de blanco en 648 partidos y ganó 25 títulos, igualando a Marcelo como el madridista más laureado en la historia de nuestro club. Un pasado madridista con el que se quiere reencontrar ahora.

Nacho y Cristiano

El delantero francés jugó este viernes con su equipo, el Al Ittihad, para marcar un ‘hat-trick’ en apenas 22 minutos, en partido de la jornada 13 de la Saudí Pro League. El triunfo del equipo de Benzema fue ante el Al Kholood por un contundente 0-4, con los tres primeros del jugador francés. Karim lleva 10 goles en los últimos 10 partidos y persigue a su excompañero Cristiano Ronaldo que lleva 14 en 13 encuentros.

Benzema será un espectador de lujo en el Estadio Rey Abdullah de Jeddah, según anticipó ‘Marca’. El francés se ha convertido en uno de los referentes de la Liga saudí y en uno de los ídolos del Al Ittihad. Otros ex madridistas como Nacho Fernández (Al-Qadsiah) o el propio Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) tiene más difícil acudir, al jugar partidos este mismo domingo con sus respectivos equipos.