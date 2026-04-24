Benzema ensalza al PSG de Luis Enrique y cuestiona el modelo del Real Madrid

Karim Benzema dejó unas llamativas reflexiones sobre el fútbol actual durante un directo de Instagram junto al rapero Rohff, recogidas por el diario AS. El exjugador del Real Madrid elogió el proyecto del PSG de Luis Enrique, destacando su solidez como bloque, y comparó su funcionamiento con el del conjunto blanco, donde considera más difícil alcanzar ese nivel colectivo.

Benzema no dudó en poner en valor el trabajo del técnico asturiano al frente del equipo parisino: “En el PSG, la estrella es Luis Enrique”, afirmó, subrayando el papel del entrenador como eje del proyecto.

El delantero francés destacó especialmente la implicación de toda la plantilla: “Cuando juegan los titulares, el equipo funciona y juega bien. Pero luego el entrenador hace cambios en el minuto 60 o 70 y los que entran aportan incluso más que los que empezaron. En teoría son suplentes, pero todos saben lo que tienen que hacer y aportar”.

En ese sentido, también remarcó la armonía dentro del vestuario: “El titular lo sabe y el suplente también. Y el que está en el banquillo no se enfada”.

"El PSG no es de estrellas, salvo Dembélé"

Por el contrario, Benzema considera que el modelo del Real Madrid presenta mayores dificultades para construir un bloque sólido: “En el Madrid es más complicado porque no se juega tanto como equipo”, explicó.

Además, insistió en que el PSG actual prioriza el colectivo por encima de las individualidades: “El PSG no es un equipo de estrellas, salvo Ousmane Dembélé, Balón de Oro. Pero es que presionan, defienden, atacan, corren…”.

Para cerrar, volvió a incidir en la fortaleza grupal del conjunto parisino: “El más conocido en el PSG es Luis Enrique. Pero es un equipo de verdad. Pongas a quien pongas arriba, todos funcionan juntos y los suplentes rinden igual. Por eso son tan buenos