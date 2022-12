Benzema deja la selección

Benzema anuncia su retirada de la selección francesa El delantero no participó en el Mundial de Qatar por una lesión

Karim Benzema ha anunciado en sus redes sociales que no vestirá más la camiseta de la selección de Francia. "¡Hice el esfuerzo y los errores que hacía falta para estar donde estoy hoy en día y estoy orgulloso de ello! Escribí mi historia y la nuestra termina", escribió Benzema.

El delantero no pudo disfrutar de la cita mundialista por una lesión. Benzema sintió un dolor muscular agudo en el cuádriceps izquierdo mientras se encontraba concentrado con su selección en Qatar, y decidió dejar su lugar a otro jugador que estuviese en plena condiciones. Además, el futbolista arrastraba molestias en una zona distinta durante el último mes con el Real Madrid.

Karim tampoco estuvo en la final del Mundial. Tuvo la oportunidad de apoyar a sus compañeros ya que el Real Madrid le dio permiso y seguía inscrito con Fracia, pero decidió no acudir a la gran cita. Puede ser, que tampoco le sentase bien la respuesta de su seleccionador. Deschamps, cuando le preguntaron sobre si Benzema iba a estar en la final no quiso responder y esto hizo pensar que había algún problema entre ambos. Es más, Didier Deschamps, volvió a torcer el gesto cuando le preguntaron sobre la posible presencia del jugador del Real Madrid en la final y aseguró que deportivamente se ocupa de los 24 que tiene a su cargo y que no gestiona las invitaciones. "He tenido lesionados, entre ellos Karim, pero también Lucas Hernandez. Desde que se fueron me quedé con 24 y me centro en esos. Hacer la pregunta es, cuando menos, torpe para ellos", indicó el técnico. También afirmo que no se ocupa de "las invitaciones de los jugadores lesionados o de los antiguos jugadores. Unos estarán y otros no, no lo sé", agregó.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

Un día después de la derrota de Francia ante Argentina en la final del Mundial en la tanda de penaltis, además de también celebrar sus 35 cumpleaños, ha comunicado que pone fin a tu etapa en 'Les Bleus'. Benzema ha disputado 97 partidos, ha anotado 37 goles y ganó la Nations League de 2021.