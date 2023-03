Benzema se calienta contra Deschamps: "Mientes, payaso"

Tras una entrevista de Deschamps en 'Le Parisien', Benzema le ha respondido en sus redes: "Mientes, payaso" El delantero del Real Madrid no podrá estar en el partido contra el Espanyol de mañana sábado

El seleccionador francés, Deschamps, concedió una entrevista a 'Le Parisien' en la que, entre muchas otras cosas, habló sobre Karim Benzema y todo lo ocurrido en el Mundial. Un tema delicado. La reacción del delantero blanco no ha tardado y mediante sus redes sociales, ha respondido con contundencia: "Mientes, eres un mentiroso. Didier payaso".

Ya se conocía que no tenía buena relación. Benzema abandonó la convocatoria de la selección antes del inicio del Mundial por una lesión, lo que le impidió estar con el grupo durante la cita mundialista, para poco después anunciar que la dejaba. Y así es como contó el seleccionador todo lo ocurrido: "En el mejor de los casos, su regreso a los entrenamientos no podría llegar antes del 10 de diciembre. En su comunicado en su red social expresa su decepción por tener que rendirse, pero justifica esta elección por su preocupación de pensar en el equipo".

Siguió añadiendo que: "Estuvimos juntos durante unos veinte minutos. Cuando lo dejo, le digo: Karim, no hay prisa. Organizas tu vuelta con el team manager . Cuando me despierto, me entero de que se ha ido. Es su decisión, no te dirá lo contrario, lo entiendo y lo respeto".

A PESAR DE SU TALENTO...

Sobre un posible regreso, explicó: "Jugó treinta minutos de un partido de práctica. ¿De verdad crees que es comparable a la intensidad de una semifinal de la Copa del Mundo? A pesar de su talento y estatus que nadie ha desafiado nunca, ¿puedes imaginarlo regresando en el último momento? Karim mismo me dijo que no habría estado listo".

NO SE QUIEN DIFUNDE ESTOS RUMORES

Al ser preguntado por si había malestar con Karim en el grupo, dijo lo siguiente: "Para nada. Ningún jugador estaba contento con su marcha según se podía escuchar o leer. Karim también lo sabe. No sé quién difunde esos rumores. Ya ni siquiera es controversia, es malevolencia". Eso sí, el '9' del Madrid les dejó de seguir en Instagram a prácticamente todos los jugadores de aquel equipo.

MENTIROSO

Parece que aquí hay dos versiones muy distintas. Por una parte Deschamps afirmando que le esperaba aunque no pudiera disputar la fase de grupos, pero la respuesta de Benzema a dichas declaraciones ponen en entredicho todo lo explicado en la entrevista a 'Le Parisien'.

Contundente contestación del delantero blanco a un tema que le tocó. Él quería estar con la selección. Venía de ser el mejor jugador del Mundo y quería demostrar que podía ser importante también en el combinado nacional, donde le había costado tanto estar, pero la lesión se lo impidió.

Regresó a Madrid y pese a todo, se especuló con que pudiera disputar la final, pero no fue así. El final de la una historia que parecía acabada llegó con el anuncio de que dejaba la selección. Pero no, parece que aún quedan capítulos.