Benítez se 'venga' de Cristiano tras años de mofas

Entre junio de 2015 y enero de 2016, Rafa Benítez dirigió al Real Madrid. No fue una etapa precisamente exitosa a nivel deportivo y se despidió solo 7 meses después de su llegada para dar paso a Zinedine Zidane. Al técnico le pasó prácticamente de todo. Tuvo que lidiar con la marcha de Casillas, convencer a Ramos de que se quedara, cayó eliminado en Copa el día de Cheryshev, vio como Benzema era detenido por el caso Valbuena y vivió el intercambio fallido entre De Gea y Keylor Navas, con el famoso fax que no llegó a tiempo.

Sin embargo, su etapa es recordada por algunos rumores que se extendieron en aquella etapa. Entre ellos, hubo dos que ganaron mucha fuerza. El primero, que presuntamente había aconsejado a Modric no utilizar el exterior. El otro, que aconsejó a Cristiano Ronaldo sobre como tirar las faltas.

Rafa Benítez en su presentación con el Real Madrid / EFE/Emilio Naranjo

El propio Rafa Benítez dio explicaciones en 2023, durante una entrevista en la Cadena SER. "Una vez a Modric le dije que en un golpeo de tres metros le das con el interior para que al compañero le llegue limpio el balón, sin efecto. Ese es un comentario en un entrenamiento, pero cuando a las cosas se le quieren sacar punta, se la sacan. El único comentario que le hice a Ronaldo, como le conocía del United, es que analizamos cómo tiraba las faltas. Analizamos la trayectoria, vemos si podemos hacer algún ajuste, vimos que no y nos olvidamos del tema. Es mi única conversación con él. Todo lo demás, es mentira. Cuando tira las faltas, cuando me marcho, sus estadísticas son peores. Me sorprendía que periodistas que yo conocía decían eso sin hablar conmigo", explicó el entrenador.

El caso es que los rumores cogieron fuerza con unas declaraciones de Cristiano en una entrevista con Josep Pedrerol. El presentador le preguntó si Benítez le enseñaba a lanzar las faltas y el futbolista no pudo evitar soltar una carcajada durante casi 10 segundos, antes de contestar que "se puede aprender siempre de los entrenadores, algunas cosas sí y otras cosas no".

Todo eso generó un sinfín de mofas en torno a la figura de Benítez, que 9 años después se ha tomado su revancha personal. Invitado al canal de Youtube 'Shoot for Love', el técnico tuvo que elegir a su atacante favorito en un reto. Empezó eligiendo a Cristiano por encima de Henry en la primera ronda, pero después se quedó con Salah por encima del portugués. "Ronaldo es posiblemente el mejor finalizador, pero Salah es más completo", argumentó.

En la elección final, Benítez tuvo que elegir entre Salah y Leo Messi y se terminó quedando con el argentino, al que también puso por delante de Ronaldinho.