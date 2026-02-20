Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CHAMPIONS LEAGUE

El Benfica trabaja para identificar a dos aficionados por insultos racistas contra Vinicius

El conjunto portugués advierte que los dos individuos podrían haber entrado con carné de socio sin ser los titulares

Champions

EFE

Lisboa

El club del Benfica está trabajando para obtener la identidad de las dos personas que profirieron insultos racistas contra Vinicius desde la grada del Estádio da Luz, durante el partido de ida del 'play off' de acceso a octavos de la Liga de Campeones disputado el pasado 17 de febrero en Lisboa.

Según han confirmado a EFE fuentes del club lisboeta, la principal hipótesis en la que trabajan es que las dos personas entraron con sendos carnés de socio, aunque ellos no eran, en principio, los titulares, algo permitido en el Benfica.

Prestianni y el momento de la polémica con Vinicius Jr

Prestianni y el momento de la polémica con Vinicius Jr / X

De esta manera, aún no saben si ambas personas son socias o no del club, hasta que sean identificadas correctamente, a raíz de los vídeos existentes.

En todo caso, desde el Benfica han confirmado a EFE de que, en caso de que los autores de los actos racistas (imitaron los gestos de un mono) sean socios, se abrirá el expediente correspondiente para su posterior expulsión.

Hay que recordar que en dicho partido, tras la celebración del único gol del encuentro, anotado por Vinicius en el minuto 51, el atacante del Real Madrid denunció al árbitro, François Letexier, que el extremo argentino del Benfica Prestianni le había proferido insultos racistas, por lo que el colegiado activó el protocolo contra el racismo de la UEFA y el encuentro estuvo detenido durante ocho minutos.

Además, este hecho se está estudiando por parte de la UEFA.

