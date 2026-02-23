CHAMPIONS LEAGUE
El Benfica reta a la UEFA: Prestianni viajará a Madrid
A pesar de la sanción interpuesta por el organismo europeo, el conjunto portugués ya ha anunciado que recurrirá la decisión y confía en que el jugador pueda jugar
El caso Prestianni - Vinicius ha saltado por los aires este lunes. A pesar de que no se esperaba una decisión tan temprana, la UEFA ha decidido sancionar de manera preventiva al jugador argentino del Benfica, provocando un auténtico terremoto.
"A petición del EDI con un informe provisional, el Organismo de Control, Ética y Disciplinario de la UEFA (CEDB) decidió hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por la violación prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR) relacionado con un comportamiento discriminatorio", explican en el comunicado.
El organismo europeo se ha apresurado con la decisión provisional por miedo a lo que pudiera ocurrir en el partido que se jugará este miércoles en el Santiago Bernabéu. Con la creciente tensión y la más que evidente crispación, la preocupación por el reencuentro entre los dos futbolistas no había dejado de aumentar.
El Benfica irá hasta al final
El conjunto lisboeta se ha empeñado en demostrar en todo momento que confía en la palabra de su jugador y que le apoyará en todo. Lo hicieron desde la rueda de prensa de Mourinho hasta el comunicado que emitió el día posterior al partido, junto a un vídeo en el que, según ellos, se demostraba que era imposible que Kylian Mbappé escuchase lo que el argentino le dijo a Vinicius.
Tras conocerse la sanción, el Benfica ha publicado otro comunicado anunciando que recurrirá la sanción de la UEFA, lamentándose por "haber sido privados del jugador mientras el proceso todavía está en instrucción". A pesar de las pocas opciones que tienen por una cuestión de tiempos, el equipo portugués quiere ir hasta el final.
Según apunta A Bola, Prestianni viajará a Madrid con el resto de la expedición este martes. El club tiene previsto un vuelo chárter de Lisboa a la capital española con salida a las 10:30 horas de la mañana.
El argentino estará incluido en la convocatoria del equipo ante la posibilidad de que su recurso pudiera progresar y el jugador pudiera participar finalmente en el encuentro. Una forma de presionar ante lo que ellos consideran una injusticia.
- Puja por Balde
- Marcos Llorente, sobre su estilo de vida: 'Voy a decir algo... soy consciente de la vida que me he ganado
- Fermín López y su pareja disfrutan de una escapada romántica en Andorra
- Esta zapatilla Salomon es supercómoda, es igual que las XT-6 y tiene un 36 % de descuento
- El aviso de Gonzalo Bernardos sobre el mercado laboral: 'Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar
- De 229 a 31 euros: Amazon rebaja, solo hoy, un 90 % los auriculares inalámbricos perfectos para runners (y más ofertas)
- Bombazo: 'Si Rodri se va del City no iría al Madrid. Tiene una conexión muy fuerte con el Barça
- Roncero pierde los papeles con Rufián por sus palabras sobre el Real Madrid en el Congreso