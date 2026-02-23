El Benfica reta a la UEFA: Prestianni viajará a Madrid

El caso Prestianni - Vinicius ha saltado por los aires este lunes. A pesar de que no se esperaba una decisión tan temprana, la UEFA ha decidido sancionar de manera preventiva al jugador argentino del Benfica, provocando un auténtico terremoto.

"A petición del EDI con un informe provisional, el Organismo de Control, Ética y Disciplinario de la UEFA (CEDB) decidió hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por la violación prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR) relacionado con un comportamiento discriminatorio", explican en el comunicado.

Tangana por la polémica entre Vinicius y Prestianni / JOSE SENA GOULAO / EFE

El organismo europeo se ha apresurado con la decisión provisional por miedo a lo que pudiera ocurrir en el partido que se jugará este miércoles en el Santiago Bernabéu. Con la creciente tensión y la más que evidente crispación, la preocupación por el reencuentro entre los dos futbolistas no había dejado de aumentar.

El Benfica irá hasta al final

El conjunto lisboeta se ha empeñado en demostrar en todo momento que confía en la palabra de su jugador y que le apoyará en todo. Lo hicieron desde la rueda de prensa de Mourinho hasta el comunicado que emitió el día posterior al partido, junto a un vídeo en el que, según ellos, se demostraba que era imposible que Kylian Mbappé escuchase lo que el argentino le dijo a Vinicius.

Vinicus y Mourinho, tras el incidente con Prestianni / Pedro Rocha

Tras conocerse la sanción, el Benfica ha publicado otro comunicado anunciando que recurrirá la sanción de la UEFA, lamentándose por "haber sido privados del jugador mientras el proceso todavía está en instrucción". A pesar de las pocas opciones que tienen por una cuestión de tiempos, el equipo portugués quiere ir hasta el final.

Según apunta A Bola, Prestianni viajará a Madrid con el resto de la expedición este martes. El club tiene previsto un vuelo chárter de Lisboa a la capital española con salida a las 10:30 horas de la mañana.

El argentino estará incluido en la convocatoria del equipo ante la posibilidad de que su recurso pudiera progresar y el jugador pudiera participar finalmente en el encuentro. Una forma de presionar ante lo que ellos consideran una injusticia.