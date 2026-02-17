En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Benfica - Real Madrid: reacciones, polémicas y última hora, en directo
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Benfica - Real Madrid de la ida de los play-offs de la UEFA Champions League
Dani Garrido (SER): "A Mbappé le ha sorprendido el gran pase de Trent y por eso no ha rematado. La bola era buenísima"
Jota Jordi (Chiringuito): "Es lamentable que no haya pitado falta y sacado tarjeta amarilla a Tchouameni"
Josep Pedrerol (Chiringuito): "Yo vendía a tres y recupearaba a Endrick. Con Endrick y Gonzalo arriba"
Manolo Lama (COPE): "Hoy Arbeloa está muy tranquilo. Está ordenado"
Juvenal Edjogo (GolTV):"Vinicius tiene que tener mucha paciencia. Llegará el momento del partido donde encontrará la situación propicia"
Cañizares (COPE): "El Benfica juega de local y va a intentar sacar un buen resultado en la ida. Van a dejar espacios"
Alfredo Duro (Chiringuito): "Alexander-Arnold ha hecho la ruleta más arriesgada de la historia"
Paco González (COPE): "Valverde abierto a la derecha llega a todo y las pone perfectas"
Manolo Lama (COPE): "La de Vinicius es una de esas jugadas que no se pueden perdonar"
Javi Herraez, en SER: "Vinicius se ha equivocado ahí" (la falta sobre Dedic)
Antonio Romero: "Qué manía tienen los jugadores de señalar con el dedito"
Tomás Roncero (SER): "Trent Alexander-Arnold es el mejor pasador del Real Madrid"
