Benfica - Real Madrid: Horario y dónde ver hoy por TV, online y en directo

El Real Madrid regresa a Lisboa para enfrentarse de nuevo al Benfica de José Mourinho. Los dos equipos se enfrentarán en la ronda eliminatoria de la Champions League. La ida será en Portugal y la vuelta se jugará la próxima semana en el Santiago Bernabéu.

Se trata de un partido clave, ya que puede marcar la eliminatoria. Arbeloa sabe que todo lo que no sea sacar un resultado positivo en Da Luz generaría alarmismo y muchas dudas de cara al segundo partido. Una eliminación tan temprana en Champions sería un desastre para el equipo madridista.

Los dos equipos tienen muy presente lo que sucedió cuando se vieron las caras, hace apenas unas semanas. En el último partido de la fase de liga, los de José Mourinho le endosaron a los blancos un 4-2 mostrándose superiores y ganándose un puesto en la siguiente fase.

Un mazazo que la plantilla del Madrid no olvida y que les mantendrá en alerta de cara al encuentro en Lisboa, prevenidos y concentrados tras lo sucedido.

El partido de Champions League entre ambos conjuntos se disputará el martes 17 de febrero a las 21:00 horas en el Estadio Da Luz, en Lisboa

¿Dónde ver el Benfica - Real Madrid por TV y online?

El partido entre el Benfica y el Real Madrid, correspondiente a la ida de la ronda eliminatoria de la Champions League, se podrá ver por TV y online a través de Movistar+ y Movistar+ Liga de Campeones.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Benfica y Real Madrid a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.