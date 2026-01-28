En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Benfica - Real Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Champions League, en vivo
Último partido de la fase liga de la Champions League (21.00h; M+Liga de Campeones)
El Madrid tiene la suerte de no depender de otros equipos para estar en octavos de final. Si los de Arbeloa ganan estarán en el top-8, pero si no suman los tres puntos se la jugarán a los resultados de sus rivales. Para los blancos el partido de hoy es muy importante para ganar tiempo de descanso en un calendario muy cargado
Este es el once oficial de Mourinho ante el Real Madrid: Trubin; Dedic, Otamendi, Tomás Araújo, Dahl; Aursnes, Barreiro; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis
Arbeloa, sobre el reencuentro con Mourinho: "Ha ido bien el reencuentros, como dos viejos amigos hablando"
"Llevamos una línea ascendente, estamos jugando bien. El partido son nuestros entrenamientos y estamos en buena línea"
"Rodrygo ya va a poder jugar hoy seguro, va a ser muy importante. Están funcionando bien las cosas. Hay que darle continuidad y sabiendo las opciones que tenemos por detrás"
"Me preocupa el nivel de intensidad, para ellos es un partido de vida o muerte. Conozco bien al míster y se están jugando clasificar. No estoy nada confiado. Cuando empiece el partido solo nos va a querer ganar"
Para Carreras también será un encuentro muy especial, ya que volverá a la que fue su casa hasta este verano. El gallego llegó a Portugal tras su paso por Manchester y los merengues se dejaron mucho dinero para recuperar a su canterano tras el Mundial de Clubes
Oficial. El once del Real Madrid para enfrentarse al Benfica: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Arda Güler, Tchouameni, Bellingham, Mastantuono, Vinicius, Mbappé
Hoy se disputan los 18 encuentros de la última jornada a la vez. Día clave para los equipos. El Real Madrid podría llegar incluso a la segunda posición si consigue ganar y el Bayern pierde ante el PSV. Si consiguen esa segunda plaza jugarían todas las vueltas en casa, si quedan terceros solo los octavos y cuartos.
¡Buenas noches!
¡Hooola, hooooola! Bienvenidos al directo del Benfica - Real Madrid. Los blancos tienen en bandeja el pase directo a los octavos de final sin pasar por los play-offs. Sigue en SPORT todo el encuentro en Da Luz, en directo.
