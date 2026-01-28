Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo

CHAMPIONS LEAGUE

Benfica - Real Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Champions League, en vivo

Último partido de la fase liga de la Champions League (21.00h; M+Liga de Campeones)

Kilyan Mbappé, delantero del Real Madrid, celebra su gol en La Cerámica.

Kilyan Mbappé, delantero del Real Madrid, celebra su gol en La Cerámica. / Alberto Saiz / AP

Toni Munar

Toni Munar

