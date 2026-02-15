Benfica - Real Madrid: alineaciones probables del partido de Champions League

La Champions League nos regala otros dos partidos entre Benfica y Real Madrid. Dos duelos entre José Mourinho y Álvaro Arbeloa que llegan después del rapapolvo que le dio el portugués al español en la última jornada de la fase de liga (4-2) y el primero de los cuales será, de nuevo, en el Estadio Da Luz de Lisboa.

La noticia más importante para el conjunto blanco es el regreso de Kylian Mbappé. Debido a unas molestias en la rodilla que le han lastrado desde el mes de diciembre, el francés fue suplente ante la Real Sociedad y no jugó ni un solo minuto por precaución. Se espera que ante el Benfica sea uno de los protagonistas en el once inicial.

Jose Mourinho, entrenador del Lisboa, en el último partido de Liga contra el Santa Clara. / EDUARDO COSTA / EFE

Los futbolistas con los que no podrá contar Arbeloa son Rodrygo, sancionado para toda la eliminatoria tras su expulsión, precisamente, en el partido ante el Benfica, Jude Bellingham y Eder Militao, que siguen con los procesos de recuperación de sus respectivas lesiones.

Por su parte, los de Mourinho mantienen las dudas sobre la presencia de varios futbolistas importantes. Es el caso de Richard Ríos, Amar Dedic y Aursnes, aunque desde Portugal afirman que los dos últimos tienen bastantes opciones de entrar en la convocatoria.

Alineaciones probables del Benfica - Real Madrid

Benfica: Trubin, Araújo, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Barreiro (Aursnes), Barrenechea, Prestianini, Sudakov, Schjelderup y Pavlidis.

Real Madrid: Courtois, Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen (Asencio), Carreras, Tchouameni, Camavinga, Fede Valverde, Arda Güler, Vinicius y Mbappé.

Partido correspondiente a la ida de la ronda eliminatoria de la Champions League.