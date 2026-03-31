El Benfica quiere a Mastantuono

Franco Mastantuono ilusionó al madridismo nada más llegar al equipo el día que cumplía 18 años el 14 de agosto pasado. Debutó cinco días después en el primer partido de Liga con 23 minutos ante el Mallorca. Después, fue titular en siete de los siguientes nueve partidos para dejar pinceladas de sus posibilidades. Sin embargo, la competencia, una pubalgia y una sanción de dos partidos le llevaron al banquillo del que es inquilino habitual con Arbeloa.

De más a menos

Su situación ha ido de más a menos lo que perjudica su crecimiento. Ni la salida de Endrick en enero le ha facilitado tener más minutos, después de ser fijo con Xabi Alonso. Encontró en él el equilibrio que necesitaba en la banda derecha como acompañante de Mbappé y Vinícius. Pero ni las lesiones posteriores de Bellingham, Rodrygo y del delantero francés le han abierto la puerta de vuelta al equipo titular.

Un frenazo que preocupa al club. Tienen depositadas muchas esperanzas en él, un jugador con talento, competitivo y creativo que ha sido una de las últimas perlas diferenciales que ha salido de la cantera argentina. Por todo ello, el Madrid se han planteado una cesión para que siga su trayecto ascendente siempre y cuando el delantero acepte.

Interés

La competencia por jugar en el Real Madrid es grande y seguirá siéndolo la temporada que viene con los regresos de Endrick y, posiblemente, de Nico Paz y Víctor Muñoz. A eso se sumará la vuelta de lesión de Rodrygo, además de Brahim y los intocables Mbappé y Vinícius. Un elenco de estrellas que dejan poco espacio para jugar, lo que frenaría su progresión y su confianza.

Ante esta situación, al Madrid empiezan a llegar consultas de equipos interesados en la situación del argentino. Una de ellas es del Benfica, según ‘Fichajes.Net’, que estaría dispuesto a fichar al delantero aceptando las condiciones que imponga el Madrid. Podría salir cedido o traspasado con opción de recompra. El club blanco tiene claro que no se desprenderá de él, pero también que necesita jugar.