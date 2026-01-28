Benfica, el primer fracaso europeo del Madrid que terminó en la maldición Béla Guttmann: "No ganarán en 100 años"

La visita del Real Madrid al Estadio da Luz para medirse al Benfica (21:00 horas) en el último partido de la fase de liga en Champions tiene una fuerte impronta emocional. Ya no solo por el reencuentro con José Mourinho y Álvaro Arbeloa. Tampoco únicamente por el regreso al campo donde los blancos consiguieron la tan ansiada Décima. Por debajo subyace una final perdida por Puskas y compañía en la Copa de Europa 1961/1962 y una derrota en cuartos tres años después.

Aquella victoria contra Puskas

El Benfica de Mourinho luchará simplemente por colarse en la repesca en la última jornada. Pero hubo un tiempo donde estaba en la primera línea del fútbol mundial. Los tiempos de Eusebio. Bajo la batuta de 'La perla negra', el cuadro encarnado le infligió una derrota a Di Stéfano, Puskas o Gento. que habían sumado hasta esa final perdida cinco títulos: 1956, 1957, 1958, 1959 y 1960. Sin embargo, en aquel partido en el Olympisch Stadion de Ámsterdam, el Benfica firmó un doblete después de imponerse por 5-3 a los blancos.

En la edición anterior había hecho lo propio con el Barça, al que derrotó por 3-2. "De todas las finales que he jugado es la única que perdí y, sin embargo, por cómo se desarrolló el partido, era la que tenía que haber ganado", llegó a decir de aquel partido Luis Suárez, el primer Balón de Oro español. La final del 62, entre el Real Madrid y el Benfica, fue toda una lucha de titanes por el palmarés y dinámica con el que ambos acudían a una cita trepidante en el primer tiempo.

'Pancho' Puskas se fue al descanso con un triplete que dejó en ventaja a los madridistas en un 2-3 que no sería suficiente para contener la reacción de Eusebio, quien con un doblete haría posible la segunda conquista benfiquista ante un rival que no sabía lo que era morder el polvo en una final de Copa de Europa. Más allá de aquel tropiezo, el conjunto blanco, ganador de 15 Champions, solo volvió a perder la final contra el Inter de 1964 y la que jugó frente al Liverpool en 1981. Bien diferente fue la historia del Benfica, que nunca pudo tocar un gran metal otra vez.

Ocho finales perdidas

El entrenador que firmó la proeza de tumbar al Real Madrid fue el húngaro Béla Guttman, cuyo nombre suena cada vez que el Benfica afronta un partido importante como el que le medirá al cuadro 'merengue' este miércoles. Poco después de aquel doblete, que llevó su puño y letra, fue despedido. Entonces, dejó una frase que en su momento fue entendida como un acto de rabia por la salida abrupta, pero que con el tiempo ha cobrado importancia de maldición.

“En cien años desde hoy, el Benfica sin mí no ganará una copa europea”, profetizó. Su juramento tuvo efecto pronto, porque al año siguiente, en 1963, perdió en Wembley la que era su tercera final consecutiva de la Copa de Europa. Fue por un escueto 2-1 ante el Milan de Cesare Maldini, que consiguió levantar el trofeo por primera vez. Aquello se interpretó como un bache en una trayectoria victoriosa. Sin embargo, el incidente se convirtió en una condena irreversible.

Después de la derrota inmediata a su salida llegó la caída de 1965, contra el Inter, en una edición en la que eliminaría en cuartos al Real Madrid gracias a una goleada en Da Luz (5-1). Sin embargo, Luis Suárez se quitaría la espina en aquella final decidida por 1-0. Tres años después, el verdugo fue el Manchester United, que pondría fin a la mejor época histórica del Benfica, quien pese a mantenerse en la élite del fútbol europeo no ha conseguido que su gloria traspase fronteras.

Aunque Guttmann murió en 1981, las pesadillas continuaron. Anderlecht (UEFA de 1983), PSV (Copa de Europa de 1988), Milan (Copa de Europa de 1990), Chelsea (Europa League de 2013) y Sevilla (Europa League de 2014) agrandaron la leyenda negra del Benfica, que se agarra ante su afición al último recurso que le queda. Un encuentro a muerte con el Real Madrid al que un día sometió para empezar una maldición a la que, si se cumple el mal de ojo de Guttmann, todavía le quedan 36 años.