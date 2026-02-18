El Benfica se posiciona sobre el incidente racista entre Vinicius y Prestianni: "Como dicen las imágenes"

Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni protagonizaron la polémica del Benfica - Real Madrid, correspondiente al encuentro de la ida del 'play off' de acceso a los octavos de final de la Champions League. Los blancos se llevaron la victoria de Lisboa, después de vencer por 0-1, gracias a un solitario tanto del delantero brasileño. Tras su gol y celebración, se desató toda la controversia en el césped de Da Luz y se activó el protocolo antirracista.

El juego permaneció detenido durante aproximadamente diez minutos, con los futbolistas desplazados hacia la zona de banquillos y un cruce constante de reproches sobre el césped, en medio de un ambiente de máxima tensión. Todo se fue resolviendo mientras el brasileño permanecía en el banquillo, aparentemente decidido a no continuar en el partido tras lo ocurrido. No obstante, finalmente, el encuentro se reanudó después de la interrupción, aunque el clima sobre el césped distó mucho de calmarse.

La versión de ambos protagonistas se contradice completamente. El futbolista del Benfica se tapó la boca con la camiseta y le dijo algo a Vinicius, quien salió corriendo dirección al árbitro para decirle que le había dicho "mono". Prestianni emitió un comunicado en su perfil de Instagram defendiéndose y desmintiendo la versión del futbolista del Real Madrid.

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie. Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”, afirmó el argentino.

Horas más tarde, ya de madrugada, el Benfica se posicionó públicamente del lado de su futbolista con una publicación en 'X' en la que adjuntaba un vídeo de la secuencia desde otro plano. "Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado", indicaron.

Prestianni amplió sus explicaciones sobre lo ocurrido y continuó defendiéndose durante la madrugada en 'X'. En un mensaje más extenso, insistió en negar cualquier comentario de carácter racista y cuestionó la reacción posterior a la jugada. "Si tanto dicen que supuestamente dije un comentario racista a vinicius junior, ¿por qué no reaccionó ninguno? Acusar de algo grave no está bien y menos cuando no es verdad", añadió.

Champions

Un vídeo que, además, contradice la versión de Kylian Mbappé en la zona mixta cuando afirmó que Presitanni le había dicho "mono" en cinco ocasiones a Vinicius. El delantero francés aseguró haberlo escuchado todo, pero la distancia a la cual se encuentra del argentino le imposibilita, mientras que el tiempo que este se tapa la boca con la camiseta es insuficiente para verbalizar cinco veces la misa palabra.

Sea como fuere, en estas líneas queda condenado total y categóricamente cualquier insulto racista que se produzca en un terreno de juego o en cualquier otro contexto. Todo parece indicar que Prestianni, quien tuvo la cobardía de taparse la boca, insultó a Vinicius. Ahora bien, de la misma manera parece imposible asegurar que estos hayan sido de índole racista. Para colmo, Tchouameni desveló en declaraciones a 'Dazn' que el futbolista del Benfica se defendió asegurando que le había dicho "maricón" y no "mono".