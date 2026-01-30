El Benfica de Mourinho, rival del Real Madrid en el play-off de la Champions

El Real Madrid ya conoce a su rival en la ronda de play-off de la UEFA Champions League. Los blancos lo tenían todo en su mano para clasificarse directo a octavos de final, pero su derrota en Lisboa terminó condenándolos a jugar esa ronda extra. Los de Arbeloa quedaron novenos de la Fase Liga, por tanto, su rival iba a ser el 23º o el 24º clasificado de la tabla.

Este viernes tras el sorteo de los play-offs, el Real Madrid ha conocido a su rival en esta primera ronda: el Benfica. Los merengues tendrán que volver a enfrentarse a los portugueses tras ser sus verdugos en la última jornada de la Fase Liga y visitarán Da Luz para intentar estar en octavos de final.

El Real Madrid se enfrentará al Benfica durante este mes de febrero. La ida está programada para el 17 o 18 y los blancos jugarán ese encuentro fuera de casa. Mientras que la vuelta se jugará la semana siguiente (24 o 25 de febrero) en el Bernabéu. Los de Arbeloa tendrán el factor campo en la vuelta por haber quedado por encima en la clasificación general, aunque si clasificasen a octavos lo perderían.

Otra vez contra Mourinho

Los de Álvaro Arbeloa se tendrán que ver otra vez las caras ante Jose Mourinho. El portugués condenó al Madrid a los play-offs tras un baño tremendo en Da Luz. Mou le pilló el truco al Madrid de su exjugador y dió un golpe de autoridad encima de la mesa. Precisamente, los lusos están clasificados gracias al último gol conseguido por Trubin (el portero) ante los blancos.

El Benfica es un equipo muy irregular. En Europa sufrió hasta el úlimo momento para clasificarse entre los 24 mejores y terminó entrando en la última posición, mientras que en Liga está muy lejos del Oporto, a 10 puntos. De hecho, los lisboetas están fuera de posiciones que clasifican a la Champions League para el curso siguiente.

Mourinho celebra el histórico gol de Trubin, portero del Benfica, contra el Real Madrid en el último minuto. / Armando Franca / AP

Eso sí, Mourinho sabe que tiene a jugadores de mucha calidad capaces de hacer mucho daño al Real Madrid como Prestiannio o Schjelderup, autor de dos tantos ante los blancos. Será la vuelta del portugués al que fue su estadio durante tres años. Mourinho contra el Real Madrid, morbo asegurado.