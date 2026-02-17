En directo
REAL MADRID
Benfica-Real Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver la ida del play-off de la Champions League, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido de play-offs de la Champions League entre el Real Madrid y el Benfica en el Estadio da Luz
Buenas tardes y bienvenidos/as a la retransmisión en directo del partido de ida de play-off de Champions League entre Benfica y Real Madrid.
