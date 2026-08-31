El Benfica le enseñó a Mourinho cómo recuperar a Bellingham

Jude Bellingham ha recuperado su mejor versión. El centrocampista inglés ha comenzado la temporada a un nivel que recuerda mucho más al futbolista que deslumbró en su primer curso en el Real Madrid que al que se vio durante la pasada campaña. Los números ya lo reflejan: dos goles y dos asistencias en tres partidos. Pero la mejoría va mucho más allá de las estadísticas. Está en su posición, en sus movimientos y, sobre todo, en la manera en la que está entendiendo el juego.

Mourinho ha detectado desde el banquillo algo que ya se intuía la temporada pasada. El portugués explicó en rueda de prensa que había hablado con Bellingham para que dejara de defender "como otro lateral izquierdo", una situación que, según reconoció, había visto muchas veces durante la pasada temporada. "Hemos organizado el equipo de otro modo, donde él sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Se siente cómodo", aseguró el técnico.

Y ahí está una de las claves de la transformación. El Bellingham de la pasada temporada parecía estar en todas partes y, al mismo tiempo, no terminar de encontrar su sitio. Corría demasiado y jugaba demasiado lejos de donde podía marcar diferencias. Ayudaba en la salida, caía a banda, presionaba, corregía posiciones y recorría metros constantemente. Acababa los partidos exhausto y, en demasiadas ocasiones, alejado del área rival.

Sus números reflejaron esa pérdida de influencia. Disputó 40 partidos, marcó ocho goles y repartió cinco asistencias, muy lejos de los registros de su primera temporada como madridista. Pero el problema no era únicamente su producción. La sensación era que el inglés no terminaba de saber en qué zona debía aparecer. Su enorme capacidad física le permitía abarcar muchísimo terreno, pero también provocaba que llegara tarde a la zona en la que realmente es diferencial.

Bellingham y Vinícius se felicitan durante el partido. / THOMAS COEX / AFP

Ahora Mourinho ha cambiado esa ecuación. Bellingham continúa siendo centrocampista, pero juega mucho más centrado y cerca del área. Tiene una referencia más clara de dónde debe colocarse y cuándo debe lanzarse hacia delante. Ya no necesita perseguir cada jugada para sentirse protagonista. Puede esperar el momento y utilizar su potencia para atacar los espacios.

Mourinho ya conocía el problema

De hecho, Mourinho explicó en rueda de prensa que este problema de Bellingham lo detectó la temporada pasada con el Benfica. Los blancos se vieron las caras en tres ocasiones contra los de Mou y el entrenador lo vio claro: "He pactado con él que no lo quería ver más defender como otro lateral izquierdo. Es algo que he visto muchas veces. La temporada pasada en el Benfica lo explotamos mucho".

No se trata de que corra menos, sino de que corra mejor. Que sus esfuerzos estén dirigidos hacia las zonas donde puede decidir partidos y no únicamente hacia aquellas que le obligan a apagar incendios. Y por ahora, el plan del portugués está saliendo a las mil maravillas.

El Mundial fue un 'spoiler' del nuevo Bellingham

El Mundial ya había servido como primera señal de recuperación. Siete goles y una asistencia. Bellingham volvió a mostrarse poderoso, rápido, ágil y dominante físicamente. Una versión mucho más agresiva con balón y mucho más cercana a la portería. Ahora está trasladando esas sensaciones al Real Madrid.

Jude Bellingham, autor del gol del empate para Inglaterra / EFE

Los tres primeros partidos del curso son una confirmación. Dos goles y dos asistencias y una sensación completamente diferente. Ante el Málaga volvió a ser protagonista absoluto: marcó un golazo y provocó el segundo tanto madridista.