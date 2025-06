El Benfica impone sus condiciones por Carreras

El Real Madrid habría querido tener ya a Álvaro Carreras siendo uno más del conjunto blanco. Era su deseo y, de hecho, iba a convertirse en el segundo refuerzo blanco después de Dean Huijsen. La ecuación era 'fácil': pasar por caja, como en el caso del internacional absoluto español, y abonar los 50 millones que pedía el equipo portugués. Los lusos siempre han sido rígidos en las negociaciones, porque tienen que declarar los movimientos al cotizar en Bolsa.

Objetivo, Mundial de Clubes con el Madrid

Los deseos del madridismo van siempre más rápido que la realidad, pero desde sectores cercanos al club se difundió la idea de que el comunicado oficial de Álvaro Carreras llegaría el martes. El plazo se ha extendido a esta semana, para poder presentarlo de modo 'exprés' la siguiente, junto a Alexander-Arnold y Huijsen, de tal modo que los tres puedan viajar al Mundial de Clubes.

El Benfica no tiene ninguna prisa. También juega el Mundial de Clubes y, aun sabiendo que puede perder a Carreras tras el mismo, le viene bien estirar los plazos para que el español pueda ser parte de la plantilla de Bruno Lage. Por el contrario, el Real Madrid, que está en un escenario multitarea, con varios frentes abiertos, entre ellos el importante de Mastantuono, necesita sacar adelante ya el entuerto.

A la vista de que As Aguias no están por la labor de rebajar el precio en la cláusula, desde la secretaría técnica blanca han pedido prorratear los pagos, dividiéndolos en dos cantidades iguales, con un variable añadido. Cabe señalar en este punto que el Manchester United tiene el 20% de los derechos de Carreras, por lo que la ecuación no ha sido tan sencilla como se esperaba en Valdebebas.

Se abren las puertas para Fran García

El gran perjudicado en esta situación es el propio Carreras, quien dio el 'ok' a su traspaso hace días, completamente seguro de volver a la que fue su 'casa' durante tres temporadas, hasta que, en edad juvenil, rechazó la renovación con el Madrid para irse al United. Mientras tanto, se entrena con el Benfica, para no perder el ritmo, sabiendo que puede terminar jugando el Mundial de Clubes con la camiseta que él mismo presentó.

En Portugal todavía se abren a esa posibilidad, a pesar de que la negociación camine hacia su recta final entre dos partes en las que ha reinado la sintonía, pero que también han dejado claro sus pareceres. Después de pagar por la vía rápida la cláusula de Huijsen, el Real Madrid se lo ha pensado dos veces a la hora de fichar a Carreras por el importe que han marcado sus vendedores.

Con el fichaje de Carreras, el Real Madrid apuntalaría su defensa, pero abriría el debate en el lateral izquierdo, donde el club ya cuenta con Fran García -con el que comparte a Gines Carvajal como agente- y Mendy. El primero, por su juventud, y a pesar de que no ha sobresalido en ausencia del francés, es un perfil que está en el punto de mira de varios equipos de Primera. Una de las opciones que está sobre la mesa es la del Rayo, donde explotó, pero siempre en forma de cesión. Pero hasta que no se cierre y se oficialice el fichaje de Carreras, todo esto son tareas del futuro.