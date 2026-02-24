El Benfica desafía a la UEFA: Prestianni viaja a Madrid

El Benfica ya ha aterrizado en Madrid una semana después del partido de ida, donde los blancos se impusieron por 0 goles a 1 en un encuentro donde lo deportivo quedó en segundo plano. Tras la sanción impuesta por la UEFA a Prestianni, que le impide jugar el partido de mañana, el club lisboeta ha decicido incluirle en la lista de convocados con la esperanza de que su jugador pueda quedar impune tras apelar la sanción.

Ha sido una semana marcada por un ambiente especialmente agitado. La polémica generada entorno al jugador argentino y Vinícius Júnior ha provocado un aluvión de opiniones desde prácticamente todos los rincones del entorno futbolístico. Donde el propio Rui Costa, presidente del SL Benfica, se ha visto obligado a manifestar su opinión, aclarando que si Gianluca Prestianni fuese racista, ya estaría fuera del equipo. Además, mostró su enfado respecto al castigo de la UEFA y trasladó el foco a la "agresión" de Fede Valverde, una acción por la cuál presentaron una protesta que, tras ser investigada, no tuvo premio para los lusos.

Mourinho acaba en la grada tras ser expulsado contra el R. Madrid / EFE

Doble castigo por parte de la UEFA hacia el Benfica con Mourinho y Prestianni inhabilitados y ninguno para el Madrid, quién piensa ir hasta el final con su jugador insignia y seguirá trabajando para erradicar el racismo. Todos estos alicientes, motivan aún más al espectador para pensar que el partido de mañana será un duelo a cara de perro, con mucho en juego sobre el césped, y muchas cuentas pendientes fuera de él.

`O JOGO DO BENFICA´

Mientras tanto, el club portugués vacila y echa más leña a la hoguera retrasando la oficialización de su lista de convocados. Esta ha sido su última publicación en sus redes sociales, con los jugadores ya en el aeropuesto de Madrid, escondiendo la imagen de su jugador.