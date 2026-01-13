Los beneficiados y perjudicados con la destitución de Xabi Alonso

El Real Madrid sorprendió a todos anunciando la destitución de Xabi Alonso y la promoción al primer equipo de Álvaro Arbeloa. Pese a que perder la final de la Supercopa de España contra el Barça supuso un duro golpe, las sensaciones, mucho mejores que en encuentros anteriores, invitaban a pensar que el tolosarra iba a continuar unas semanas más. Aun así, su destitución puede favorecer a algunos futbolistas que no habían alcanzado su mejor versión con él, mientras que otros verán frenada su progresión.

La turbulenta etapa de Xabi en el Real Madrid no será especialmente bien recordada, especialmente por un buen número de jugadores que no brillaron bajo sus órdenes, como es el caso de Vinicius. El brasileño, antes de su gol en la final de la Supercopa, encadenaba tres meses sin marcar, una racha impropia para un futbolista que estuvo muy cerca de ganar el Balón de Oro, además de partidos enteros en los que no era capaz de dejar atrás a sus rivales. Sus continuas desavenencias con el tolosarra tras ser sustituido, especialmente el día del clásico en el Bernabéu, hacían presagiar que la relación entre ambos estaba rota.

Mastantuono había perdido protagonismo a las órdenes de Xabi Alonso / EFE

Por otro lado, otro de los beneficiados con la salida de Xabi es Fede Valverde. El uruguayo, que ha tenido que actuar recientemente de lateral por las lesiones de Trent y Carvajal, no pudo sacar a relucir su fútbol exuberante con el ya exetécnico madridista, cuyo sistema le obligaba a estar más cohibido en ataque y le imposibilitaba hacer grandes esfuerzos físicos, donde el charrúa se siente como pez en el agua.

Mastantuono, que empezó con buen pie su trayectoria en el club, también ha salido bien parado de la marcha del tolosarra, con quien había perdido protagonismo. En los últimos dos meses y medio, el argentino tan solo ha jugado 91 minutos divididos en cinco encuentros, únicamente uno de ellos como titular, ante el Talavera en Copa. Por su parte, Endrick, aunque ya no forma parte de la plantilla, es otro de los grandes vencedores de la destitución de Xabi, pues era el tercer delantero en la rotación. El tolosarra optaba antes por Mbappé y Gonzalo que por el brasileño, que regresará a la disciplina en junio tras su cesión al Olympique de Lyon.

Gonzalo o Güler, los perjudicados

A pesar de que la etapa del entrenador no ha dejado un buen sabor de boca, hay jugadores a los que el extécnico blanco ha potenciado durante estos meses. Arda Güler, aunque ha perdido importancia, rindió al mejor nivel de su carrera en las primeras semanas de competición, en los que actuaba como generador del juego del equipo y conectaba la base de la jugada con la delantera.

Por otro lado, Gonzalo, que se ha consolidado en el primer equipo gracias a Xabi, también es uno de los perjudicados, pues el tolosarra contaba con él por encima de Endrick y le dio la confianza en el Mundial de Clubes, competición en la que el canterano se salió proclamándose como máximo goleador con cuatro dianas.

Tchouameni, por su parte, ha cuajado grandes actuaciones a las órdenes del extécnico blanco. El francés tras varios años dejando dudas y con constantes problemas físicos, por fin ha demostrado su mejor versión, tanto de central como de centrocampista defensivo. Rodrygo, mientras, también sumó protagonismo con el paso de las semanas, en las que fue desbancando de la titularidad a Mastantuono. Pese a los rumores de salida, Xabi apostó por el brasileño, que tras una racha extensa sin marcar, se había reencontrado con su fútbol después de anotar contra el Manchester City.

Ahora, con el aterrizaje de Arbeloa al primer equipo, los futbolistas que no rindieron con Xabi tienen ante sí la oportunidad de reivindicarse, mientras que aquellos por los que apostó el tolosarra deberán mantener el nivel para engatusar al salmantino, que recala en el primer equipo del Real Madrid con hambre de títulos.