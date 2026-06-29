Un 'bendito problema' para Mourinho: el madridismo exige que el brillo del Mundial se traslade al Bernabéu

El madridismo vive estos días sumergido en una evidente paradoja emocional. Por un lado, el orgullo de ver cómo sus jugadores destacan ante los ojos del fútbol mundial: el Real Madrid se ha consolidado como el club que más goles aporta a la cita mundialista (11 tantos). Por el otro, la sensación de alivio llega acompañada de un runrún constante. La pregunta es unánime y acompaña a la misma de estos dos últimos años: ¿por qué esas mismas estrellas que deslumbran de forma individual con sus países no terminan de encajar cuando se enfundan la camiseta blanca?

Jude Bellingham celebra su gol a Panamá / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Si el mercado de fichajes muchas veces se mueve en función de lo que muestre el Mundial, esta vez los grandes europeos se fijarían en tres dorsales muy concretos: el '10' de Inglaterra, el '7' de Brasil y el '10' de Francia. Para el Real Madrid, esto no es una novedad, sino la confirmación de su filosofía histórica: los mejores del mundo tienen que jugar en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, la acumulación de talento en la zona de tres cuartos ha provocado que, en la dinámica de club, los futbolistas terminen pisándose el espacio y diluyendo su impacto colectivo.

Una 'guerrilla' de egos

La explicación a este doble rendimiento parece residir en la motivación y la jerarquía que ellos mimsos se marcan. Lejos de la disciplina del día a día en Valdebebas, el Mundial ha desatado una guerrilla de egos interna. Los tres baluartes ofensivos del Madrid compiten, desde la distancia, de forma feroz, conscientes de que liderar y llevar a sus respectivas selecciones a lo más alto les otorgará un estatus de liderazgo absoluto que en el club está muy caro. Para Vinicius hasta dictamina las condiciones de su renovación. En sus combinados nacionales son el epicentro del juego; en el Bernabéu, se ven obligados a entenderse. Esta desconexión táctica cuando se juntan en el terreno de juego es el verdadero origen del mosqueo generalizado de una afición que no entiende por qué la adaptación que demuestran con sus seleccionadores se apaga al regresar a la capital española.

Vinicius y Casemiro, dos jugadores de máxima confianza de Ancelotti / DPA

La gran tarea de José Mourinho

"Tener a los mejores jugadores del mundo es el mejor de los problemas". La frase, pronunciada por el propio José Mourinho, resume a la perfección el escenario que se encontrará el técnico portugués a la vuelta de las vacaciones. Gestionar esa abundancia y mentalizarles de priorizar el potencial de tres líderes mundiales sin que colisionen entre sí será, sin duda, su examen más exigente de la temporada y por el que pasarán la mayoría de sus opciones.

El Bernabéu ya ha demostrado que no le basta con coleccionar cromos brillantes, quiere que vaya acompañado de una manera de jugar identificada; el madridismo exige que el indiscutible telento individual que se está tasando en el Mundial se convierta, de una vez por todas, en un bloque compacto capaz de dominar Europa. Algo que resultaría tan meritorio para Mourinho, como satisfactorio para el mundo del fútbol.