Beñat San José: "Si tuviera que quitar a uno del Real Madrid, quitaría a Mourinho"

Beñat San José fue protagonista este jueves en la rueda de prensa previa al partido ante el Real Madrid, que se disputará el sábado en el Santiago Bernabéu. El técnico del Rayo Vallecano no quiere que el escenario ni la entidad del rival cambien la manera de competir de su equipo, aunque sabe perfectamente que enfrente tendrá a uno de los conjuntos más complicados de la competición.

“Vamos a competir con nuestra identidad de juego”, explicó Beñat ante los medios de comunicación. “Es un equipo al que hay que tener muy identificado, no solo por su estructura táctica, que marca las diferencias, sino porque queremos competir con nuestra identidad. Somos un equipo muy completo y tenemos que demostrarlo", añadió el técnico del Rayo.

El Rayo llega, además, después de conseguir su primera victoria de la temporada ante el Racing. Un triunfo que sirvió para aliviar el complicado inicio de campeonato. Sergio Camello, autor de un doblete en ese encuentro, será una de las amenazas ofensivas del conjunto madrileño en el Bernabéu.

"He preparado el partido viendo qué virtudes tiene, cuáles son sus puntos débiles y, más allá de su historia, más allá del tremendo club que es, no solo lo que ha ganado y lo que ha dado al fútbol, que eso es innegable, lo que analizo es dónde tenemos que tener más cuidado. Nosotros tenemos que analizar todo pero teniendo en cuenta cómo vamos a demostrar nuestro potencial", analizó en sala de prensa.

Preguntado por qué futbolista o integrante del conjunto blanco eliminaría del rival antes de enfrentarse a él, Beñat sorprendió con una respuesta poco habitual: "Quitaría a Mourinho. Es de los mejores entrenadores de la historia. Pero no sólo él, también tienen un delantero y un portero que son los mejores del mundo".

El entrenador del Rayo Vallecano, Beñat San José, durante el partido de la tercera jornada de LaLiga ante el Barça / Quique García / EFE

"Nosotros vamos a intentar hacer un buen partido y hacer nuestro juego, sabiendo que el Real Madrid casi siempre te lleva a que tengas que acoplarte a su partido por la calidad que tienen. Sé que va a ser de máxima exigencia pero veremos hasta donde nos da. Confío mucho en mis jugadores, en su actitud, entrega, calidad. Es un equipo top pero nosotros también tenemos mucha calidad", concluyó Beñat San José sobre el esperado derbi.

Tras visitar el Spotify Camp Nou hace apenas 10 días, el Santiago Bernabéu volverá a examinar al Rayo en un inicio de campeonato muy complicado para el conjunto madrileño.