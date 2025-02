Bellingham vuelve a escena: "Quiero disculparme por dejar a mis compañeros así"

Jude Bellingham es el nombre del fin de semana en el fútbol español. Su expulsión ante Osasuna por unas palabras al árbitro han levantado mucho revuelo. El 'fuck you' o 'fuck off', dependiendo de si hacemos caso al acta o a las palabras del jugador, es ahora protagonista en todo el país.

Tras el partido, Bellingham quiso aclarar la situación y habló directamente de un "error" del árbitro. "Está claro que se ha cometido un error. Ha habido un error de comunicación. No quiero volver a decir otra vez lo que dije, pero en español significaría algo así como 'joder'. Quiero que todo el mundo sepa que no quise poner al equipo en esa situación y dejarles con diez", explicó el inglés.

"Si revisas el vídeo verás que no es lo mismo que dice el acta (todavía no había salido cuando Bellingham hizo estas declaraciones). Solo espero que la Federación lo tenga en cuenta. Yo no he insultado a nadie y se ve claramente en el vídeo. Ni siquiera se lo digo al árbitro, me lo dijo a mí mismo. Fue un claro error del árbitro", afirmó el futbolista del Real Madrid.

Publicación de Bellingham en Instagram / @judebellingham

Pasadas unas horas del incidente, el mediapunta ha vuelto a aparecer en redes sociales para expresarse de nuevo sobre el tema. En una historia de Instagram, con una foto suya, Bellingham ha escrito el siguiente mensaje: "Basta de hablar sobre el malentendido, solo quería disculparme otra vez por dejar a mis compañeros en una situación tan difícil y agradecer a los aficionados su apoyo y comprensión. ¡Nos vemos el miércoles en casa!".

El inglés se ha entrenado este domingo con el resto de sus compañeros, mirando ya al partido ante el Manchester City del próximo miércoles. El futbolista ha preferido ser parte activa del entrenamiento con los que fueron suplentes ante Osasuna, en lugar de hacer una sesión de recuperación como el resto de titulares.

Ahora Bellingham tendrá que esperar a la decisión de la Federación con su sanción, que todo apunta que será de dos partidos. No obstante, lo más probable es que el Madrid presente alegaciones por una contradicción entre la redacción del acta de Munuera Montero y las palabras que, según el propio futbolista, dijo el inglés sobre el campo.