Bellingham, un verano para cambiar la tendencia

El Real Madrid ha iniciado la temporada con ganas de disipar las dudas de los dos últimos años, en los que no ha podido competir con el FC Barcelona de Hansi Flick. Los blancos suman tres victorias consecutivas, dos de ellas contundentes en el estadio Santiago Bernabéu contra la Real Sociedad y el Málaga, además de la inaugural contra el Espanyol en el RCDE Stadium. La buena imagen del club madridista coincide con el gran rendimiento de Jude Bellingham, que vive un verano eterno tras un Mundial sobresaliente.

El mediapunta inglés suma nueve goles y tres asistencias en sus últimos once partidos entre club y selección. Con el combinado inglés, marcó siete tantos y repartió un pase de gol en la Copa del Mundo, en la que los 'Three Lions' quedaron terceros, su mejor resultado histórico.

"Estoy jugando bien, porque me siento más libre"

Bellingham ha trasladado esa tendencia al Real Madrid, con el que acumula dos goles y dos asistencias en las tres primeras jornadas ligueras. En el encuentro de este domingo contra el Málaga, el jugador de 23 años desatascó el partido con un gol en jugada individual, mientras que contribuyó al segundo tras un remate de cabeza en el interior del área.

José Mourinho ha contribuido a su repercusión en el marcador, pues lo ha situado cerca de la zona de peligro. "Ahora estoy un poco más libre, con libertad para volver, jugar más alto o más bajo si lo necesitamos. Estoy disfrutando mucho, por eso estoy jugando bien", reconoció el futbolista del Real Madrid tras el triunfo contra el Málaga.

Bellingham se quita a Recio de un manotazo en la acción del primer gol del Real Madrid contra el Málaga / AFP7

Las cifras de Bellingham en el club blanco han decaído en las últimas temporadas. Su primer curso fue inmejorable, pues conquistó LaLiga y la Champions con 23 goles y 14 pases de gol. Sin embargo, los números del inglés han ido a menos. En la 2024/25 proporcionó las mismas asistencias, aunque ya solo anotó 15 dianas, mientras que la temporada pasada se quedó con ocho tantos y cinco pases de gol.

Después de dos cursos sin tocar metal, Bellingham ha arrancado con ambición. Incluso en la cómoda victoria contra el Málaga, el británico se mostró autocrítico con el segundo tiempo de su equipo, que levantó el pie del acelerador. "Es un partidazo, pero los últimos 20 minutos, malísimos. No sé por qué, pero no fue bueno", declaró el mediapunta, que tratará de prolongar su versión veraniega durante el resto del año.