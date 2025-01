Bellingham, Valverde y Modric, dudas para la final ante el Barça

El Real Madrid dejó en la cuneta al Mallorca para plantarse en la final de la Supercopa de España donde le espera el Barcelona. La batalla ante el equipo bermellón dejó secuelas en dos de los jugadores más importantes de Ancelotti, Jude Bellingham y Fede Valverde, que acabaron el partido con sendas sobrecargas musculares que les convierte en duda para la gran final del domingo. Tchouameni, por su parte, superó un golpe en la cabeza que no le impedirá jugar este domingo.

Modric, enfermo

La tercera incógnita es si Modric acabará o no superando el proceso gripal que le impidió jugar la semifinal. El cambio de temperatura de Madrid a Yeda pasó factura al croata, que cayó enfermo y fue apartado del equipo para no contagiar a sus compañeros. En lo que respecta a Tchouameni, que fue sustituido por un golpe en la cabeza a los 54 minutos de partido, no reviste gravedad, por lo que está listo para jugar ante el Barça.

La presencia el domingo de Bellingham, Valverde y Modric está en el aire, aunque los médicos blancos esperan recuperar a los tres para un nuevo Clásico. “Bellingham tiene una sobrecarga”, comentaba Ancelotti al final del encuentro. El inglés acabó el partido como pudo, después de irse al suelo exhausto en un par de ocasiones y tocarse al parte posterior de una de sus piernas. Sin embargo, el italiano lo mantuvo en el campo hasta el pitido final.

Calendario terrible

Al que sí retiró fue a Valverde, también con problemas musculares. Ancelotti decidió sentarlo a los 74 minutos para que no fueran a más. El uruguayo es el jugador blanco que más minutos lleva en sus piernas esta temporada, a lo que suma los partidos con su selección, donde también es fijo. Es el único de la plantilla madridista que ha sido titular en los 29 partidos que llevan disputados hasta la fecha.

El apretado calendario pasa factura a todos los jugadores, aunque en el Madrid aumenta con un inicio de 2025 terrible: nueve partidos en 26 días, lo que supone uno cada menos de 72 horas, que es el tiempo mínimo reglamentario entre uno y otro. Valencia (3 de enero), Minera (6), Mallorca (9), Barcelona (12), Celta (16), Las Palmas (19), Salzburgo (22), Valladolid (25) y Brest (29) son los rivales de una cuesta de enero que deja a la plantilla al límite en partidos de máxima exigencia como el que jugaron ante el Mallorca para llegar a la final de la Supercopa.