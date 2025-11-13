Bellingham - Tuchel: reencuentro tras la tormenta

Cinco meses después, Jude Bellingham volverá a ponerse la camiseta de Inglaterra. Será su primer encuentro con Thomas Tuchel desde las polémicas declaraciones del seleccionador, que en junio le lanzó un toque de atención público por su carácter en el campo. Desde entonces, el centrocampista del Real Madrid no ha vuelto a participar con los Three Lions. Su operación en el hombro y su posterior recuperación lo mantuvieron al margen hasta ahora, cuando vuelve con todo el foco sobre él.

Aquel episodio marcó un antes y un después. En el amistoso ante Senegal, Inglaterra cayó 1-3 y la frustración se desbordó en el banquillo. Bellingham, que había entrado en la recta final, reaccionó con una patada a un bidón y un gesto airado hacia un asistente, lo que obligó a Harry Kane a intervenir para calmarlo. Días después, Tuchel fue claro en talkSPORT: “Tiene una intensidad que marca la diferencia, pero a veces esa energía se convierte en gestos excesivos”. El técnico añadió, incluso, que su propia madre encontraba al jugador “agresivo desde el sofá de casa”.

El mensaje caló. Bellingham, que ya había protagonizado un incidente en Mestalla al golpear un monitor del VAR, quedó retratado como un talento exuberante al que aún le falta medir los impulsos. Tuchel, no obstante, siempre se mostró conciliador: “No se trata de suavizarlo, sino de enseñarle a canalizar esa rabia competitiva. Si lo consigue, será aún más determinante”.

Bellingham en el encuentro ante Senegal / AGENCIAS

El seleccionador, consciente del revuelo, trató de apagar el fuego semanas después. “Utilicé esa palabra sin querer. No había ninguna intención oculta ni mensaje. Entiendo que es mi responsabilidad haber creado esos titulares. Lo siento por el disgusto y por los titulares que he generado. Tengo suficiente experiencia, debería haberlo hecho mejor”, explicó en la rueda de prensa posterior a anunciar su lista para los partidos de clasificación ante Andorra y Serbia. Tuchel argumentó que lo dijo en su “segunda lengua”, tras una noche sin dormir y “la mañana siguiente de una derrota”. “Usé la palabra equivocada. No quería usar esa palabra. Me puse en contacto con él enseguida. Bellingham se centra ahora en su rehabilitación”, añadió.

El reencuentro entre ambos llega en un momento clave. Bellingham es, junto a Kane, la piedra angular de una Inglaterra que busca consolidar su grupo a un año del Mundial. Con el Real Madrid ya a vuelto al 100%, aunque con un rendimiento algo irregular. Tuchel no dudó y lo convocó para este parón donde se enfrentarán a Serbia y Albania.