Bellingham, tocado y duda para hoy

Los problemas siguen aumentando en el Real Madrid. Además del mal momento futbolístico, los tres partidos consecutivos sin conocer la victoria, las lesiones de algunos jugadores y la tensión entre los pesos pesados y Xabi Alonso, hay una nueva mala noticia.

Jude Bellingham sufre una sobrecarga en el sóleo y podría perderse el encuentro de esta noche en Grecia ante el Olympiacos de Mendilibar.

Vinicius, con Bellingham tirado en el suelo / Manuel Bruque / EFE

Xabi Alonso podría decidir reservar al inglés para que su situación física no vaya a peor. De esta manera, lo más probable parece ser que no entre en el once titular, aunque quizás sí pueda mantenerse como opción desde el banquillo, pues obtener los tres puntos en Grecia se antoja muy necesario para ir saliendo del bache y levantar cabeza. Cabe destacar que, hasta ahora, el centrocampista no sufre una lesión como tal sino simplemente unas molestias que pueden alejarle del césped desde el inicio, aunque todavía no hay una decisión final por parte del entrenador del conjunto merengue.

Aun cuando su figura se ha puesto en duda durante este inicio de temporada, cuestionándose su implicación en la creación de juego y su rendimiento, lo cierto es que el futbolista de 22 años suma cuatro goles y dos asistencias esta campaña, siendo el salvador de un punto en el último enfrentamiento ante el Elche de Eder Sarabia en el Martínez Valero.

Problemas físicos en la plantilla

A la baja de Jude se le deben sumar las siete ausencias con las que ya debía lidiar el técnico para el choque de Champions: Thibaut Courtois, quien sufre una gastroenteritis; Rüdiger, que no se ha recuperado a tiempo; Carvajal, aun baja tras su intervención en la rodilla; Militao, lesionado en el parón internacional en un amistoso ante Túnez; Alaba, con quien resulta difícil contar; Mastantuono, que sigue con pubalgia, y Dean Huijsen, baja de última hora por sobrecarga.

Xabi Alonso, con cara de preocupación durante el partido contra el Elche. / Associated Press/LaPresse / LAP

De esta manera, los problemas siguen surgiendo en un equipo merengue que intentará dejar las dudas atrás y que la situación no termine convirtiéndose en insostenible, pues ya hay voces que incluso ponen en duda el puesto de Xabi Alonso en los banquillos del Real Madrid. Además, con Bellingham o sin él, el perder hoy podría complicar la situación en la máxima competición europea, tras haber caído en Anfield y deber recibir al Manchester City de Pep Guardiola en el siguiente envite de Champions.