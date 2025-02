Bellingham, sancionado con dos partidos

Jude Bellingham ha sido sancionado con dos partidos tras su expulsión el pasado sábado en el partido entre Osasuna y Real Madrid. El Comité de Disciplina ha castigado el menosprecio sufrido por Martínez Munuera cuando fue increpado por el jugador madridista.

El acta del partido reflejó que Bellingham recibió la tarjeta roja por "dirigirse a mí, estando a escasos metros, en los siguientes términos: Fuck You". Un insulto en inglés que ha dado muchas vueltas sobre su traducción, pero que, como mínimo, debe considerarse como una falta de respeto hacia el colegiado.

Disciplina expuso que al madridista le caían "2 partidos de suspensión por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o

autoridades deportivas, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Artículo: 124).

De esta manera, Bellingham se perderá los dos próximos partidos de Liga, frente al Girona en el Santiago Bernabéu y en el Benito Villamarín contra el Betis. Al no tener una consideración de grave, que serían un mínimo de cuatro encuentros, podrá participar en la ida de las semifinales de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad en Anoeta.

El Real Madrid montó en cólera con la expulsión a Bellingham y el propio jugador aclaró que solo quería decir "joder". Una excusa que no ha servido para el Comité de Disciplina que ha decidido imponerle una sanción.

La entidad madridista defendió en sus alegaciones que no se trataba de un insulto y que no le había dicho "Fuck You", sino "Fuck Off", que en teoría es más leve. Sin embargo, Disciplina se ha basado en el acta arbitral.

Resolución

En su respuesta a las alegaciones al Real Madrid, Disciplina concluye que "ni las imágenes aportadas, ni las pruebas periciales que se acompañan permiten llegar a la convicción inequívoca de que el jugador no pronunció la frase que le atribuye el acta, sino otra distinta. En particular la prueba videográfica no permite apreciar el momento exacto en que el jugador pronuncia esta frase de mod completo, siendo imposible a juicio de este Comité apreciar la preposición que acompaña al verbo fuck".

El escrito añade que "ante esta realidad, las pruebas periciales y el propio esfuerzo de interpretación que el Club realiza sobre las mismas para construir su versión de lo realmente dicho resulta sin duda muy respetable, pero insuficiente para destruir la presunción de veracidad del acta arbitral, según lo expuesto en el apartado segundo de esta Resolución".

Pese a esta resolución, el Real Madrid tiene la intención de recurrir ante el Comité de Apelación con el objetivo de que se anule la sanción o quede reducida a un solo partido.