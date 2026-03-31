Bellingham, Rodrygo y Gavi, entre los futbolistas más devaluados de la temporada

Cualquier parón de selecciones y la consecuente tregua del fútbol de clubes es una buena oportunidad para hacer balance de la temporada. En este sentido, el portal especializado suele aprovechar la interrupción de la competición para actualizar el valor de mercado de todos los futbolistas de las cinco grandes ligas de Europa. En la presente ventana internacional, el Real Madrid ha recibido malas noticias con dos jugadores.

Y es que, después de los cambios de finales de marzo de 2026, Jude Bellingham y Rodrygo Goes se encuentran en el podio de futbolistas más devaluados de la temporada empatados en segunda posición. El centrocampista inglés y el extremo brasileño han perdido 40 millones de euros de cotización. El primero ha pasado de valer 180 millones a principio de curso a 140 'kilos' ahora; el segundo, de 90 a 50. Especialmente destacable es el caso del de Sao Paulo al ser la rebaja una proporción mucho más elevada respecto al valor total.

Solo hay un jugador que se haya devaluado más que ellos desde el pasado verano. Y es, precisamente, un futbolista que está en la órbita del Real Madrid de cara al futuro: Rodrigo Hernández. El centrocampista del Manchester City ha pasado de costar 110 millones a 54 (una diferencia de 45 'kilos').

En el Barça solo hay un caso de pérdida considerable de valor... y tiene un asterisco importante. La grave lesión de rodilla que sufrió Gavi a principios de temporada (y que ha provocado que solo haya disputado 74 minutos) se ha visto reflejada en el valor de mercado del centrocampista de Los Palacios y Villafranca. El andaluz ha visto reducido a la mitad su 'precio', de 60 a 30 millones. En el tramo decisivo del curso tendrá la oportunidad de revertir la dinámica decreciente.

Otros casos

Cabe recordar que, a la hora de ponderar la cotización de los futbolistas, 'Transfermarkt' tiene en cuenta variables como la edad, las perspectivas de futuro, el rendimiento en club y selección, el nivel y estatus de la competición donde juegue (deportiva y económicamente), la reputación y el prestigio, el potencial de desarrollo y rendimiento, el valor de marketing, el número y reputación de clubes interesados, el nivel de experiencia, la propensión a lesiones, la demanda general y las tendencias de mercado.

Es por ello, evidentemente, que las lesiones graves como las que han sufrido Gavi, Bellingham o Rodrygo (tanto por los meses de inactividad como por el necesario regreso paulatino a los terrenos de juego) se ven muy reflejadas en el valor de mercado estipulado por el portal especializado. Otros futbolistas como Victor Boniface, Florian Wirtz, Bukayo Saka, Marcus Thuram o Nicolò Barella se encuentran en las primeras posiciones de la lista elaborada por 'Transfermarkt'.