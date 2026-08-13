Bellingham se rinde a Mourinho: "Es un sueño trabajar con él"

Jude Bellingham ya está de vuelta en Valdebebas. El centrocampista inglés se reincorporó este miércoles a la disciplina del Real Madrid después de disfrutar de sus vacaciones tras su participación en el Mundial. A su regreso, atendió a los medios del club y compartió sus primeras sensaciones tras conocer a José Mourinho.

El inglés se mostró especialmente ilusionado con esta nueva etapa. Bellingham no ocultó la admiración que siente por el técnico portugués y reconoció que trabajar bajo sus órdenes supone una motivación especial.

"Es un sueño trabajar con Mourinho"

Bellingham explicó que ya ha tenido una primera toma de contacto con Mourinho y que las sensaciones son positivas. El centrocampista destacó la conexión inicial con el entrenador y su entusiasmo por comenzar a trabajar juntos.

"Siento que ya tengo una buena sintonía con él. Para mí es un sueño trabajar con un entrenador como Mourinho. Ha sido solo un primer contacto, pero estoy muy ilusionado por ver cómo trabajamos juntos", declaró.

El futbolista también habló de sus primeros entrenamientos tras regresar al grupo. La exigencia física de la pretemporada está siendo elevada, aunque Bellingham aseguró que disfruta de este tipo de trabajo. "De momento nos toca correr mucho bajo el calor y tocar bastante balón con el grupo. Es duro, pero también es bonito disfrutar de este 'sufrimiento' de pretemporada. A mí me gusta", afirmó.

Bellingham vuelve con más madurez

El Mundial también ha dejado huella en el futbolista a nivel personal. Bellingham considera que la experiencia vivida con Inglaterra le ha permitido crecer y afrontar esta nueva temporada con una mentalidad diferente: "Siento que ahora soy más hombre. Me noto más maduro en mis experiencias y en todo lo que me rodea".

Bellingham se entrena con el Real Madrid / Real Madrid

El inglés se mostró igualmente optimista con el proyecto que comienza en el Santiago Bernabéu. La llegada de Mourinho y las nuevas incorporaciones han elevado su ilusión de cara al curso que está a punto de comenzar. "Tengo muy buenas sensaciones para esta temporada con los nuevos fichajes y el nuevo entrenador. A ver qué tal se nos da", dijo a Real Madrid TV.

Compromiso total con el Real Madrid

Bellingham aprovechó también para reafirmar su compromiso con el conjunto blanco. Después de sus primeras temporadas en el club, el centrocampista mantiene intacta su ambición y su deseo de seguir creciendo en Madrid: "Es un honor y un orgullo enorme jugar en este club, y ojalá sea por muchos años más".

Con su regreso a Valdebebas, Bellingham ya se encuentra plenamente integrado en la pretemporada y empieza una nueva etapa bajo las órdenes de Mourinho. Sus primeras palabras dejan claro que la llegada del portugués le ilusiona especialmente.