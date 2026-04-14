Bellingham responde a los rumores por su vida privada: "Salió que bebía más de la cuenta"

Jude Bellingham ha vuelto bien de su lesión y tras ser ya titular en el último partido de LaLiga y ser uno de los destacados pese al tropiezo (1-1), tiene muchos números de repetir en el once y ser una de las esperanzas blancas de remontada en el Allianz ante un Bayern de Múnich que venció por 1-2 en el Santiago Bernabéu. De hecho, y aunque es una norma no escrita, el centrocampista inglés fue el encargado de comparecer ante los medios de comunicación en la previa del partido, lo que acostumbra a ser sinónimo de jugar.

Jude Bellingham: "Mañana será como jugar una final" / Real Madrid TV

Sus explicaciones de aquella celebración

Bellingham afrontó todo tipo de preguntas en la sala de prensa del Allianza, también las relativas a su vida privada. Al centrocampista se le apreció especialmente dolido con esta situación. 'Respondió' Jude en el césped cuando tras marcar un gol, lo celebró con el gesto de estar bebiendo, como claro mensaje a los comentarios al respecto que había tenido que escuchar.

"Creo que ya hablé de este tema. No se puede mezclar tu vida privada con tu vida de jugador de fútbol. Salieron cosas que no eran ciertas, que me gustaba beber más de la cuenta, que salía mucho. Ninguna de las dos era verdad. Soy muy profesional todos los días entrenando. Digamos que fue una broma, nada más", zanjó Bellingham sobre estos comentarios y su respuesta en la celebración del gol que le marcó al Mónaco en la fase Liga de la Champions.

"Una derrota sería un desastre"

También se ha referido a otros aspectos Jude Bellingham. Por ejemplo, al equilibrio Vinicius-Mnbappé, a lo que respondió: "Es difícil contestar porque ha habido muchos partidos donde hemos jugado muy bien todos. Estamos cómodos entrando desde el lado izquierdo, hay que mirar los movimientos de cada uno. Jugando por el otro lado quizás podemos encontrar ese equilibrio. Te puede jugar en tu contra, pero hay que creer en ellos dos, son muy talentosos y quizás la gente está viendo el vaso medio vacío, pero jugamos con fluidez y libertad. No estoy preocupado. Cuando funcionen las cosas, espero que mañana lo veamos, vamos a triunfar".

Y sobre si caer mañana sería un fracaso, Bellingham fue sincero: "Creo que cualquier derrota en la Champions es un desastre. Viendo dónde estamos, sí, es una final. Nos jugamos mucho. Tenemos que jugar bien y estar. Es todo o nada, esa es nuestra mentalidad y no nos vamos a esconder. Queremos creer porque no tenemos más ocasiones".