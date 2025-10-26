Bellingham responde a Lamine: "Hablar es barato"

La tensión tras el pitido final del Clásico se traslada ahora a las redes sociales. Los jugadores del Madrid aprovechan el triunfo para contestar, de una forma u otra, a Lamine Yamal por sus palabras en el Chup Chup de la Kings League, en las que comparó al equipo blanco con Porcinos y afirmó que son iguales porque "roban, se quejan...".

Después de que Carvajal, Courtois o Vinicius se lanzaran a por Lamine una vez finalizado el encuentro, el primero en hacer referencia en redes sociales a lo sucedido ha sido Jude Bellingham.

El inglés ha subido varias fotos del partido a su cuenta personal de Instagram con un texto que dice lo siguiente: "Hablar es barato. Hala Madrid siempre". Además, añade una canción Elvis Presley titulada 'A Little Less Conversation' (Un poco menos de conversación).

Una clara referencia a las palabras de Lamine Yamal, continuando la línea de lo que le dijeron los jugadores del Madrid al '10' del Barça sobre el campo.

Otro que también ha metido a Lamine en su post de Instagram, aunque en este caso de forma mucho más sutil, ha sido Eder Militao. El central brasileño también ha subido un compilado de fotografías y en una de ellas aparece celebrando un gol justo delante de Lamine.

"Real Madrid y nada más", escribe en su cuenta el central, que ha completado un partido muy serio y ha sido uno de los mejores en las filas del conjunto que dirige Xabi Alonso.