REAL MADRID

Bellingham responde a Lamine: "Hablar es barato"

Como era de esperar, las reacciones de los jugadores del Madrid tras lo sucedido en los últimos días ya han llegado en redes sociales

Jude Bellingham celebra una acción en el Clásico

Jude Bellingham celebra una acción en el Clásico / SERGIO PEREZ / EFE

Christian Blasco

Christian Blasco

La tensión tras el pitido final del Clásico se traslada ahora a las redes sociales. Los jugadores del Madrid aprovechan el triunfo para contestar, de una forma u otra, a Lamine Yamal por sus palabras en el Chup Chup de la Kings League, en las que comparó al equipo blanco con Porcinos y afirmó que son iguales porque "roban, se quejan...".

Después de que Carvajal, Courtois o Vinicius se lanzaran a por Lamine una vez finalizado el encuentro, el primero en hacer referencia en redes sociales a lo sucedido ha sido Jude Bellingham.

El inglés ha subido varias fotos del partido a su cuenta personal de Instagram con un texto que dice lo siguiente: "Hablar es barato. Hala Madrid siempre". Además, añade una canción Elvis Presley titulada 'A Little Less Conversation' (Un poco menos de conversación).

Una clara referencia a las palabras de Lamine Yamal, continuando la línea de lo que le dijeron los jugadores del Madrid al '10' del Barça sobre el campo.

Otro que también ha metido a Lamine en su post de Instagram, aunque en este caso de forma mucho más sutil, ha sido Eder Militao. El central brasileño también ha subido un compilado de fotografías y en una de ellas aparece celebrando un gol justo delante de Lamine.

"Real Madrid y nada más", escribe en su cuenta el central, que ha completado un partido muy serio y ha sido uno de los mejores en las filas del conjunto que dirige Xabi Alonso.

