Bellingham reivindica al jugador más "infravalorado" del Madrid: "A mí se me doblarían los tobillos"

Jude Bellingham fue uno de los grandes protagonistas de la eliminatoria ante el City. En la ida, marcó el gol de la victoria en el Etihad. Y en la vuelta, en el Bernabéu, vio una amarilla que le impedirá jugar la vuelta de los octavos de final de la máxima europea.

Tras el encuentro, mantuvo una charla con Thierry Henry en la que el francés le cuestionó directamente por Rodrygo. El exazulgrana no escondió su fascinación por el brasileño y se mostró muy interesado por conocer de primera mano su opinión sobre Rodrygo. "¿Puedes hablar de Rodrygo? Porque nadie habla de él. Es genial. Sus habilidades. Y lo hace por el equipo...", empezó diciendo Henry.

"Rodrygo Goes está muy infravalorado. Para mí es el más talentoso y el que más dotado está del equipo", respondió Bellingham. "Las cosas que hace Rodrygo con el balón. Las filigranas. Me digo "¿como lo hace?". A mí se me doblarían los tobillos".

El trabajo defensivo

El mediapunta inglés, además, destacó su generosidad y compromiso. "Todo el mundo sabe que su posición favorita es la banda izquierda, pero hace mucho defensivamente en la derecha, sin ser su ubicación preferida", recordó. Bellingham no es el primer futbolista que reivindica a Rodrygo, al que muchos consideran el delantero más infravalorado de este Madrid.

La llegada de Mbappé amenazaba su titularidad, pero una temporada más se ha asentado en el equipo como una pieza diferencial del Madrid de Ancelotti. Jugando en la banda derecha sigue siendo un futbolista muy desequilibrante, que además es capaz de sacrificarse para el equipo.

Para Bellingham están logrando encontrar un equilibrio a pesar de jugar casi con cuatro delanteros tras unos meses de adaptación de Mbappé. "Kylian está cada día mejor. Es un crack y vino a un equipo que ya estaba bien, campeón de Europa con grandes jugadores, hemos añadido un crack más para seguir así, creo que tenemos un equipazo".