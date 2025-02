Bellingham, reincidente: sus problemas con los árbitros por sus expresiones

Desde su llegada al Real Madrid, Bellingham ha sido uno de los grandes protagonistas de LaLiga. Su irrupción en el fútbol español llegó con goles decisivos para los suyos, siendo clave en los títulos logrados por el equipo blanco la pasada temporada.

Sin embargo, a Bellingham también le han acompañado varias polémicas que no le han hecho ningún bien. El fuerte carácter del inglés en el campo a veces ha provocado que se deje llevar con algunas expresiones, tal y como ocurrió ante Osasuna.

Los antecedentes con Bellingham

En marzo del año pasado, el mediapunta del Madrid ya fue expulsado con roja directa en Mestalla. Fue en el famoso partido en el que Gil Manzano pitó el final del encuentro instantes antes de que el inglés marcara el tanto del triunfo ante el Valencia.

Jude Bellingham, tras su gol anulado en Mestalla / Jose Breton

"It's a fucking goal! The ball is in the air!", le gritó Bellingham al árbitro, que respondió sacándole la tarjeta roja al futbolista del Madrid. En aquel momento, Ancelotti también salió en defensa de su futbolista. "No lo entiendo, porque Bellingham ha hablado de una manera muy educada", explicó el italiano en rueda de prensa.

La frase le supuso dos partidos de sanción a Bellingham por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/las árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas, con multa accesoria en cuantía de 700 euros al club y 600 euros al infractor (artículo 124).

El incidente con Munuera Montero y el "fuck off" al línier

Ya en el presente curso, Jude Bellingham también tuvo problemas con Munuera Montero, el árbitro del Osasuna - Real Madrid. En septiembre de 2024, durante el encuentro ante el Espanyol, el inglés fue amonestado con tarjeta amarilla por protestar de manera vehemente y con gestos hacia el colegiado una falta que no le pitaron.

Tras la cartulina que recibió, Bellingham dijo en inglés: "What a piece of shit", que en español significa "Vaya pedazo de m****", aunque varios afirmaron que el futbolista dijo "You are a piece of shit" (Eres un pedazo de m****). Una frase que algunos interpretaron como una falta de respeto directa al colegiado por la que tendría que haber visto la roja, aunque finalmente todo quedo en amarilla.

Más adelante, en el derbi de la semana pasada, el inglés también fue 'pillado' insultando al linier del partido, tras decir "fuck you, man, fuck off", justo al lado de un micrófono de ambiente.

La actitud de Bellingham

El último episodio fue el que sucedió ante Osasuna, cuando vio la roja directa por decirle "fuck you" a Munuera Montero, aunque Bellingham afirmó que el acta no estaba bien y que él había dicho "fuck off", que también es un insulto a pesar de que puede tener otras acepciones.

A falta de ver la sanción al jugador inglés, que presumiblemente será de dos encuentros, como la que tuvo el año pasado, queda claro que el gran futbolista que es sobre el césped se pierde un poco en las palabras, algo que reconoció él mismo en zona mixta tras el partido.

"Tengo que decir que es una cosa... soy un jugador inglés, soy de fuera y me sale natural decirme ciertas cosas en inglés, quizá debería decirlas en español. La del año pasado fue más difícil, creo que me puse en situación de que me persiguieran, fue correcto con lo que había pasado", explicó Bellingham.

"Hay que entender es que hay mucha emoción en el campo y estos detalles pueden costar partidos, esa emoción puede no dar lo mejor de ti, pero no creo que sea el caso- Yo he estado calmado y lo puedes ver con la lectura de labios, no es lo que dice en el acta. Estoy tranquilo, porque sé que solo me he dicho una expresión a mí mismo que he dicho desde que tenía 16 o 17 años", sentenció el inglés.