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REAL MADRID

Bellingham: “La primera parte, un partidazo, pero los últimos 20 minutos fueron malísimos”

El inglés analizó la victoria ante el Málaga en la tercera jornada de Liga

Jude Bellingham: "Me siento más libre ahora. Tengo más libertad para moverme, para ir arriba y abajo dependiendo de lo que necesitemos"

Jude Bellingham: "Me siento más libre ahora. Tengo más libertad para moverme, para ir arriba y abajo dependiendo de lo que necesitemos"

Jude Bellingham: "Me siento más libre ahora. Tengo más libertad para moverme, para ir arriba y abajo dependiendo de lo que necesitemos" / Real Madrid TV

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EFE

Madrid

El inglés Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, aseguró, tras la victoria por 4-0 ante el Málaga este domingo, en un partido en el que marcó el primer tanto y forzó el segundo, en propia puerta de Alfonso Herrero, que en la primera parte firmaron “un partidazo”, pero que los “últimos 20 minutos fueron malísimos”.

“La primera parte fue un partidazo, pero los últimos 20 minutos fueron malísimos. No sé por qué, pero no fueron buenos”, dijo en Realmadrid TV.

José Mourinho, técnico del equipo blanco, hizo cinco cambios en el once titular respecto al partido anterior.

Jude Bellingham: &quot;Me siento más libre ahora. Tengo más libertad para moverme, para ir arriba y abajo dependiendo de lo que necesitemos&quot;

Bellingham tras el encuentro / Real Madrid TV

“Tenemos una plantilla muy fuerte. Un equipazo con calidad en todos los lados. Y cuando el míster quiere cambiar, los que no juegan el otro día están listos y por eso juegan tan bien hoy”, destacó el inglés.

Además, señaló que la razón de sus dos goles y una asistencia en los tres primeros partidos de la temporada se deben a que tiene “más libertad” sobre el césped.

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Estoy un poco más libre. Con libertad para moverme más alto o más bajo si lo necesitamos. Estoy disfrutando mucho y por eso estoy jugando bien”, comentó.

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