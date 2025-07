Bellingham pone fin a su infierno, pero no volverá hasta octubre

Jude Bellingham no aguanta más. El inglés ha dicho basta a sus dolores de hombro y se operará el próximo miércoles 16 de julio para conseguir parar las molestias que le han acompañado durante desde finales del 2023. Más de un año con dolor que ha afectado directamente a su rendimiento sobre el terreno de juego.

El centrocampista ha bajado mucho su nivel respecto a su primer año en el Santiago Bernabéu. En 2023 fue clave para ganar la Champions y la Liga, pero su nivel empezó a bajar en la segunda vuelta de ese mismo curso. Fue el 5 de noviembre del 2023 cuando en un choque se luxó el hombro izquierdo ante el Rayo Vallecano, dolor que no desaparecería en las siguientes dos temporadas y le ha obligado a jugar con un vendaje.

Ahora, tras no conseguir ningún título en 2025, ha decidido operarse para poner fin a su problemas. Aunque el Real Madrid pagará un gran precio: se quedará sin el inglés durante 10 o 12 semanas. Si los plazos de recuperación se cumplen, no jugará durante el inicio de Liga y hasta octubre no estaría disponible para Xabi Alonso.

Bellingham lleva más de año y medio lesionado en el hombro / Efe

Sin Bellingham el tolosarra deberá inventar una solución de emergencia, ya que en estos momentos no ha llegado ningún futbolista en el centro del campo como ha pedido el entrenador. Lo más normal es que el beneficiado de esta baja sea Eduardo Camavinga. El francés entraría en la medular y la posición de Güler podría pasar a la mediapunta. También será una vía abierta para Mastantuono, Brahim e incluso Endrick y Rodrygo para intentar demostrar su valía en los primeros encuentros del campeonato.

La baja de Bellingham será un mal necesario que el Madrid deberá pagar si quiere recuperar 100% al jugador que asombró en su llegada a Valdebebas.

Díficil para el derbi, y el clásico en duda

Entre los partidos más importantes que se puede perder el inglés están los dos más difíciles de la primera vuelta. El Real Madrid jugará ante el Atlético de Madrid en la séptima jornada de Liga, el derbi en el Bernabéu se espera para el fin de semana del 28 de setiembre. Si los plazos se cumplen, el inglés no debería poder llegar a jugar el primer gran encuentro de la temporada.

Bellingham en un derbi ante el Atlético de Madrid / EFE

Además, el clásico en el Santiago Bernabéu será a finales del mes de octubre. En principio Jude debería llegar sin problemas, pero tras tanto tiempo lesionado y fuera de forma podría llegar entre algodones. Ver como se recupera de la operación será clave para delimitar hasta que día estará fuera.

Entre estos meses también se perderá los primeros encuentros de la fase de Liga de la UEFA Champions League. Aunque el calendario aun no se ha sorteado.