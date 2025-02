Bellingham, tras los pasos de Vinicius.

Jude Bellingham se convirtió ídolo del madridismo nada más llegar. Su fútbol elástico, su calidad, su visión de juego y su sacrificio lo culminó metiendo goles desde la mediapunta. Verle en acción deleita a sus seguidores, que empiezan a preocuparse por ese mal carácter del que hace gala cuando no le gustan ciertas decisiones arbitrales pero, sobre todo, por su lengua fácil para faltar al respeto a los trencillas.

Lenguaraz

Un carácter agrio que se vuelve contra él por mucho que en algunas ocasiones le acuda la razón. Debe aprender a cerrar la boca, porque empieza a seguir los pasos de Vinicius, aunque lo del delantero es un caso aparte. Mientras el inglés se lleva bien con casi todos los rivales, pero no con los árbitros, el brasileño no se lleva bien con nadie, incluso tiene problemas con algunos compañeros, que no ven el momento de que se avenga a razones.

Bellingham lleva esta temporada siete tarjetas amarillas a cuestas y la roja que vio en Pamplona por lenguaraz. De esas siete amarillas, tres fueron por protestar, otra por un enfrentamiento con un rival y las tres restantes por faltas. En la Champions está a una de cumplir ciclo y ser sancionado. Ahora, está pendiente del castigo que le caiga por la roja en Pamplona, también por lenguaraz. El recurso del Madrid puede rebajar la sanción, pero no parece probable que sean menos de dos.

Los datos

La temporada pasada tampoco dio buen ejemplo en este apartado. Vio un total de 10 amarillas en todas las competiciones, tres por protestar, dos por enzarzarse con un rival y cinco por faltas. Y vio una roja también por lenguaraz tras anular Gil Manzano un gol en el último segundo en Valencia que suponía el 2-3. El error arbitral no justificó el "It's a fucking goal" (“es un jodido gol”). Igual si lo dice en castellano hubiese sonado mejor y evitado los dos partidos de sanción que le cayeron, a los que sumó otro por acumulación de amarillas.

Bellingham ha visto 17 amarillas y dos rojas desde que defiende la camiseta del Real Madrid. Datos que solo supera Vinicius, que deja tras de sí una estela de amarillas que empapelarían el vestuario blanco en las siete temporadas que lleva en el equipo suma 58 amarillas (3 con el Castilla) y 2 rojas. Y la mayoría son por protestar o por refriegas con los rivales. Un mal ejemplo que Bellingham parece empeñado en seguir, pese a que el inglés sea mucho menos estridente en las protestas que su compañero.