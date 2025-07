Bellingham, operado: entre tres y cuatro meses de baja

Venía arrastrando desde hacía muchos meses Jude Bellingham molestias en el hombro que le impedían desarrollar su actividad al 100%. El inglés, que bajó mucho su rendimiento la temporada pasada, apuró hasta el Mundial de Clubes para terminar el curso y luego someterse a una necesaria operaciones para resolver al 100% los problemas.

Y el atacante compartió este viernes una imagen ya tras ser intervenido a nivel quirúrgico expresando que todo fue OK y que ya se enfoca en una recuperación que se estima se alargará alrededor de tres o cuatro meses. De hecho, algunas voces aseguran que Jude no estará al 100% hasta finales de año entre coger ritmo y ponerse a tono. Sin duda, una baja muy muy sensible para un Xabi Alonso que espera fichajes en las próximas semanas.

MENSAJE EN REDES

"Gracias a Andrew Wallace y Susan Alexander, a su equipo y a todos en Fortius Clinic por la cirugía y la hospitalidad. A Ivan Ortega y al Dr. Leyes por viajar para apoyar. Y finalmente, a todos los demás por todos los buenos deseos y mensajes de cariño. Ya empezó el proceso para volver, nos vemos pronto", escribió en su cuenta de Instagram el astro británico.

Después de una primera campaña espectacular con un registro goleador muy por encima de lo esperado, Bellingham bajó mucho su rendimiento y producción el curso anterior.