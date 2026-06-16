Bellingham, en el ojo del huracán

Los 'Three Lions' debutan este miércoles en el Mundial, en una exigente primera cita ante la siempre rocosa seleeción de Croacia, en un duelo donde estará en juego el primer puesto del grupo L y, sin embargo, la titularidad de Jude Bellingham está causando bastante debate en el país inglés. El jugador del Real Madrid ha sido de los que más peso ha cargado con su selección en los últimos tiempos, precisamente por vestir la camiseta blanca, un factor que le traslada automáticamente la responsabilidad de tener que liderar al equipo.

Bellingham saluda a Tuchel / Efe

El golden boy afronta el Mundial 2026 bajo una presión poco habitual para alguien que, hasta hace apenas unos meses, parecía indiscutible tanto en Inglaterra como en el Real Madrid. El centrocampista llega al torneo convertido en uno de los grandes nombres de la selección inglesa —en la que también grandes nombres como Phil Foden o Cole Palmer se han quedado fuera— , pero también rodeado de dudas que han abierto un debate inesperado en su país sobre su papel dentro del equipo de Thomas Tuchel.

INDIFERENCIAS ENTRE ÉL Y TUCHEL

El seleccionador alemán ha sido el principal responsable de alimentar esa discusión. En los días previos al debut mundialista dejó claro que nadie tiene el puesto asegurado y que Inglaterra dispone de entre 14 y 15 futbolistas con nivel para ser titulares. Un mensaje que muchos interpretaron como una advertencia directa a Bellingham, obligado a competir por su sitio con perfiles como Morgan Rogers o Eberechi Eze, quiénes han terminado mucho mejor la temporada con Aston Villa y Arsenal, sus respectivos clubes. Para muchos analistas resulta difícil imaginar a los Three Lions prescindiendo de uno de los futbolistas más determinantes de su generación. Otros, en cambio, consideran que el crecimiento colectivo del equipo obliga a revisar jerarquías que hasta hace poco parecían inamovibles. Esta es la situación que genera el debate.

EL COMPATRIOTA QUE LE DEFIENDE

En medio de la polémica, varias voces autorizadas han salido en defensa del centrocampista. Jordan Henderson, uno de los veteranos del vestuario inglés, lo definió como el "factor X" de la selección y destacó su capacidad para aparecer en los grandes escenarios. El exjugador del Liverpool insistió además en que su influencia va mucho más allá de los goles o las asistencias, subrayando su liderazgo y peso dentro del grupo.

Henderson sale en defensa de su compatriota Jude Bellingham / Agencias

Bajo la dirección de Tuchel, Bellingham ya no parece ocupar el mismo escalón privilegiado que tuvo durante etapas anteriores con Southgate. Incluso ha perdido peso en algunos aspectos internos de la selección y el mensaje del técnico apunta a una meritocracia absoluta, donde el nombre deja de garantizar la titularidad. Paradójicamente, el debate llega después de una preparación en la que el inglés dejó buenos destellos. En el amistoso ante Costa Rica firmó una actuación muy convincente y muchos medios ingleses interpretaron que había reforzado su candidatura para ser titular frente a Croacia. Aun así, la competencia sigue abierta y el foco permanece sobre él.

BELLINGHAM SE JUEGA MUCHO MÁS

Pero el Mundial representa para Bellingham algo más que un desafío con Inglaterra. También puede marcar buena parte de su futuro inmediato en el Real Madrid. Tras dos temporadas en las que ha alternado momentos brillantes con fases de rendimiento más discutidas, el torneo aparece como una oportunidad de reivindicación personal. En Valdebebas la competencia no deja de crecer: Arda Güler reclama cada vez más protagonismo, el club sigue muy atento a la evolución de Nico Paz y el nuevo proyecto estará dirigido por José Mourinho, un técnico que no se casa con nadie.

Por eso, una gran Copa del Mundo reforzaría su condición de referencia absoluta en el conjunto blanco. En cambio, si el torneo confirma las dudas que han comenzado a surgir en Inglaterra, la etiqueta de intocable podría empezar a perder fuerza de cara a la temporada 2026-27. El debate que hoy sacude a los Three Lions podría acabar teniendo eco también en el Santiago Bernabéu.