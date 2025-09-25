Jude Bellingham ha tenido una agenda completa en los últimos días: tras su reaparición en el Real Madrid, el futbolista inglés se ha confirmado este jueves como nuevo embajador de la fundación Laureus, que cada año distingue a los mejores deportistas del mundo en los premio conocidos como los 'Oscar' del deporte.

Recuperado ya de su operación de hombro en verano, Bellingham tuvo minutos ante el Espanyol y unos días después se unió a la 'familia Laureus' como nuevo miembro.

El anuncio de su 'fichaje' se realizó durante la visita de Bellingham a 'Fútbol Más', un programa apoyado por Laureus en Madrid, que utiliza el fútbol para promover el bienestar mental, la inclusión y el liderazgo entre los jóvenes.

Con una veintena de niños

El británico participó en una sesión con un grupo de 20 niños, en la que realizaron actividades diseñadas para fomentar la confianza y el trabajo en equipo.

Bellingham, nuevo embajador de Laureus / Laureus

Mientras Bellingham vivía su primera experiencia como embajador de Laureus, esos jóvenes obtuvieron un recuerdo que durará para siempre, incluida la oportunidad de unirse a Bellingham en su característica celebración de gol.

'Fútbol Más' opera en varios países de todo el mundo y es uno de los más de 300 programas deportivos en más de 40 países que cuentan con el apoyo de Laureus Sport for Good, una autoridad mundial en el sector del deporte para el desarrollo.

Desde 2024

La relación de Bellingham con Laureus comenzó en 2024, cuando ganó el premio Laureus World Breakthrough of the Year (deportista revelación) tras una destacada temporada de debut con el Real Madrid. En el escenario de su nueva casa, Carlos Alcaraz le entregó el premio Laureus.

Todos creemos en la misión que Nelson Mandela encomendó a los deportistas: que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Jude Bellingham

Bellingham se une a una serie de talentos futbolísticos de talla mundial que ya forman parte de la familia Laureus, entre los que se encuentran Luis Figo, Ruud Gullit, Alessandro Del Piero, Paulo Dybala, Juan Mata, Georgia Stanway y la leyenda del Real Madrid, Raúl.

"Me siento orgulloso de convertirme en embajador de Laureus y unirme a un movimiento global de deportistas que quieren marcar la diferencia, utilizando su posición para inspirar y apoyar a los jóvenes de todo el mundo", dijo el futbolista.

"Todos creemos en la misión que Nelson Mandela encomendó a los deportistas: que 'el deporte tiene el poder de cambiar el mundo'. El deporte ha cambiado mi vida, y este es el momento perfecto para unirme al equipo Laureus".