FÚTBOL INTERNACIONAL
Bellingham, a lo Messi: compra el 1% de un equipo de cricket por menos de 1 millón de euros
El jugador del Real Madrid invierte en el Birmingham Phoenix
EFE
Jude Bellingham, futbolista del Real Madrid, ha comprado el 1 % del equipo de cricket Birmingham Phoenix.
El centrocampista, nacido en Stourbridge, una localidad cercana a Birmingham, y que desarrolló parte de los inicios de su carrera en el Birmingham City, se ha hecho con esta participación en el equipo por alrededor de 800.000 libras (920.000 euros), según medios británicos.
Durante su infancia, Bellingham, que es aficionado de este deporte, jugó al cricket en el Hagley Cricket Club, en Worcestershire.
Este equipo, que compite dentro de la liga "The Hundred", estuvo a la venta el año pasado y el 49 % de sus acciones fueron compradas por el grupo americano de inversión Knighthead Capital Management, que ya son dueños del Birmingham City y que tienen entre sus inversores como figura más reconocible a Tom Brady, el antiguo quarterback de la NFL.
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